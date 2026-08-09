De Valeria Mazza y Luisana Lopilato a Antonio Banderas y Plácido Domingo: los mejores looks de la Gala Starlite 2026

Este domingo 9 de agosto se llevó a cabo la XVII edición de la Gala Starlite 2026 celebrada en Marbella, España, y volvió a convertirse en uno de los encuentros más esperados del verano europeo. La tradicional velada benéfica, que reúne a figuras destacadas de la cultura, la música y el entretenimiento para apoyar distintos proyectos sociales, tuvo además a la moda como una de las grandes protagonistas de la noche.

Como cada año, la gala convocó a numerosas celebridades internacionales que desfilaron con sus apuestas más elegantes y cargadas de personalidad. Entre los invitados más destacados estuvieron Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Luisana Lopilato, Michael Bublé, Antonio Banderas y Plácido Domingo, entre otras figuras. Vestidos de gala, trajes llenos de estilo y diseños de alta costura marcaron una alfombra roja donde el glamour fue protagonista.

La moda dijo presente en la Gala Starlite 2026: Valeria Mazza y Alejandro Gravier irrumpieron en la alfombra roja

La red carpet de la Gala Starlite 2026 volvió a ser el escenario elegido por las celebridades para desplegar todo su estilo y elegancia. Entre las invitadas que se destacaron por sus elecciones de moda estuvieron Valeria Mazza y Luisana Lopilato, quienes apostaron por propuestas similares y con un denominador común: elegancia, personalidad y una cuidada elección de cada detalle. Sus looks se convirtieron así en algunos de los grandes protagonistas de una noche marcada por el glamour, mientras que Benicio y Alejandro Gravier, Antonio Banderas y Plácido Domingo también trazaron el pulso fashionista de la noche.

El look de Valeria Mazza en la Gala Starlite 2026 | Instagram

Look de Valeria Mazza, Benicio y Alejandro Gravier

Valeria Mazza asistió junto a su marido y su hijo Benicio. Allí, la familia posó frente a cámaras con un estilismo que dio de qué hablar. Por un lado, la top model se lució con un vestido largo en tono gris plateado con detalles florales en lila, de silueta elegante y fluida, completamente trabajado con bordados, encajes y aplicaciones repletas de brillos. El diseño mantiene un aire romántico, al mismo tiempo que combina glamour con una impronta bohemia.

A su lado derecho, el joven apostó por un look mucho más audaz y fashionista, con una camisa de estampado floral y multicolor, de inspiración setentosa, pantalón gris de pierna amplia y accesorios que refuerzan la estética vintage. Su marido, en cambio, eligió un conjunto blanco de saco y pantalón, acompañado por una camisa estampada geométrica y colorida, lentes oscuros y calzado claro. En conjunto, los tres lograron una propuesta familiar con mucha personalidad, donde conviven el glamour, el color, las texturas y una marcada inspiración de los años 70.

El look de Valeria Mazza, Benicio y Alejandro Gravier en la Gala Starlite 2026 | Instagram

Luisana Lopilato y Michael Bublé, un matrimonio que no pasó desapercibido

Para el evento celebrado en Mallorca, Michael Bublé lleva un traje negro de corte elegante y moderno, con saco y pantalón a tono, combinado con una camisa negra que mantiene una estética monocromática y sobria. El look tiene una impronta minimalista y descontracturada, ideal para un evento de gala, pero sin caer en el clásico traje formal.

A su lado, Luisana Lopilato optó por un vestido largo en tono champagne brillante, cubierto de delicados brillos y aplicaciones que aportan luminosidad y glamour. La silueta está ligeramente ajustada aportando elegancia, mientras que el cabello suelto con ondas suaves le da un aire natural y romántico.

Valeria MAzza, Alejandro Gravierm Luisana Lopilato, Michael Bublé y Plácido Domingo en la Gala Starlite 2026 | Instagram

El look boho de Antonio Banderas

Antonio Banderas eligió un look casual, disruptivo y con una fuerte impronta bohemia. Lució una camisa de manga larga en tono crudo, con un llamativo estampado lleno de detallesl en negro, gris, rosa y toques de amarillo, que le aporta mucha personalidad. A su vez, aportó una presencia descontracturada desabrochándola a la altura del cuello en el cuello y la combinó con jean claro, creando un contraste entre lo elegante de la camisa y lo relajado del pantalón.

El look de Antonio Banderas en la Gala Starlite 2026 | Instagram

Agustín Bravo, presentador televisivo | Instagram

Cheikh Kane, modelo | Instagram

Eduardo Aguirre en la gala Starlite 2026 | Instagram

Victoria de Marichalar de Borbón | Instagram

Plácido Domingo | Instagram

Una vez más, la Gala Starlite 2026 demostró que la solidaridad y el glamour pueden convivir en una misma noche. Mientras las figuras invitadas se reunieron para apoyar distintas causas sociales, la alfombra roja se convirtió en una verdadera pasarela donde cada celebridad dejó su sello a través de elecciones vanguardistas, modernas y llenas de personalidad. Así, la moda volvió a ocupar un lugar destacado en uno de los eventos más exclusivos del verano europeo.