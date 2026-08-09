Así fue cumpleaños 70 de Cecilia Roth: de los famosos que poblaron su casa a la sorpresa de su papá y su hijo

Cecilia Roth es una de las actrices más versátiles y reconocidas del ambiente artístico. A lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria, supo construir una extensa carrera y forjar una amistad con grandes referentes del espectáculo y la actuación. Por eso, este fin de semana, la actriz reunió a varias de esas figuras para celebrar sus 70 años en una emotiva jornada marcada por el cariño de sus seres queridos. Rodeada de amigos y famosos que colmaron su casa, la cumpleañera también recibió una sorpresa muy especial: la presencia de su padre, de 100 años, y de su hijo Martín, quienes se sumaron a los festejos.

El cumpleaños de Cecilia Roth | Instagram

El cumpleaños número 70 de Cecilia Roth

A través de un posteo en su cuenta personal de Instagram, Cecilia Roth compartió detalles del íntimo festejo que organizó para conmemorar sus 70 años. La artista disfrutó de una jornada especial junto a sus familiares, amigos y seres queridos, quienes se reunieron para acompañarla en una fecha significativa, no solo por el cambio de década, sino también por el gran momento profesional que atraviesa. El próximo 14 de agosto, será una de las protagonistas de la serie biográfica sobre Moria Casán que prepara Netflix, donde tendrá el desafío de ponerse en la piel de la icónica vedette.

El cumpleaños de Cecilia Roth | Instagram

“Un cumpleaños de mediodía, con sol, sobrado de amor y emoción diurna, preparado en un día en medio de una vorágine de prensa con Moria, la serie”, comenzó diciendo al pie de un carrusel cargado de fotografías, donde dejó ver algunos detalles del encuentro y de la celebración junto a sus seres queridos. Acto seguido, manifestó su gratitud ante semejante muestra de cariño y las sorpresas que recibió en una fecha tan especial: “Agradecida y bendecida por los hondos sentimientos con que acarició la vida, los amigos, mi hermoso hijo, mi padre y su gracia, el devenir de las sorpresas impensadas”. Finalmente, cerró la publicación con una reflexión cargada de emoción: “El amor. Siempre, siempre, detrás de toda tormenta, brilla el comienzo de un nuevo amanecer. Así sea”.

El cumpleaños de Cecilia Roth | Instagram

Los famosos que asistieron al cumpleaños de Cecilia Roth y toda la intimidad del festejo

En las postales que Cecilia Roth compartió en sus redes sociales, se la puede ver disfrutando de un mediodía rodeada de familiares, amigos y grandes figuras del ambiente artístico. Entre los invitados estuvieron Dolores Fonzi, Romina Ricci, Julieta Cardinali, Elizabeth Vernaci y Marta Minujín -entre otros-. También fueron protagonistas de la celebración su padre, Abrasha Rotenberg, de 100 años, y su hijo, Martín Páez Roth, quienes compartieron con ella uno de los momentos más emotivos.

El cumpleaños de Cecilia Roth | Instagram

La torta de cumpleaños fue otro de los detalles que llamó la atención: un gran bizcochuelo rectangular cubierto de chocolate negro, decorado en la superficie con almendras, pequeños trozos de chocolate y delicadas velitas doradas. Alrededor, se dispusieron cuidadosamente flores naturales en tonos rosados que aportaron un toque elegante a la celebración. Luego de cantar el feliz cumpleaños, Cecilia abrazó con fuerza a su papá, en una imagen cargada de emoción, y también se mostró muy unida a su hijo Martín, con quien posó sonriente y abrazada, dejando ver lo grande que está.

El cumpleaños de Cecilia Roth | Instagram

Para la ocasión, llevó puesto un look descontracturado y moderno, compuesto por un pantalón de denim azul clásico y una remera blanca básica, de corte ajustado al cuerpo. Completó el estilismo con un saco largo de jean que aportó un toque de elegancia sin perder la impronta relajada del conjunto. Como accesorios, sumó collares en tonos plateados y otros detalles que terminaron de darle personalidad a una propuesta sencilla, cómoda y canchera.

De esta manera, Cecilia Roth celebró sus 70 años rodeada de afectos y de algunas de las figuras que la acompañaron a lo largo de su extensa trayectoria. Entre abrazos, sorpresas y momentos de profunda emoción, la actriz disfrutó de una jornada íntima que reflejó el cariño cosechado durante décadas y que llega, además, en un momento de gran expectativa por su próximo desafío profesional: interpretar a Moria Casán en la serie biográfica que prepara la gran N roja.