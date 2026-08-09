Así es Micaela, la niñera de Sarah Burlando que viaja por el mundo y logró cumplir uno de sus sueños

Micaela Herrera se transformó en una pieza clave en la vida de Barby Franco y Sarah Burlando. La joven ganó popularidad por aparecer junto a la modelo y su hija, y rápidamente todas las miradas recayeron en ella. Es la niñera de la pequeña, de tres años, con quien construyó un vínculo muy cercano que las volvió inseparables. Además, viaja por el mundo junto a la familia y comparte con ellos exclusivas estadías. En sus redes sociales, Micaela suele dejar algunas postales de su día a día, donde cobran protagonismo las vacaciones, los hobbies y los momentos más especiales que comparte con sus seguidores.

Así es la vida de Micaela Herrera, la niñera de Sarah Burlando

Micaela Herrera, la niñera de Sarah Burlando, es oriunda de Quilmes y nació el 4 de noviembre bajo el signo de Escorpio. Según se detalla en su perfil de Threads, estudia Educación Física y, en paralelo, construyó una presencia muy activa tanto en Instagram como en TikTok. Allí, sus seguidores pueden conocer diferentes aspectos de su rutina, sus intereses y las experiencias que forman parte de su día a día.

Micaela Herrera, niñera de Sarah Burlando | Instagram

La joven nanny viajera suele compartir postales de una vida marcada por los viajes, los momentos de disfrute y una agenda que combina trabajo y placer. En sus publicaciones aparecen destinos alrededor del mundo, estadías junto a Barby Franco y su hija, pero también escapadas y vacaciones que realiza con sus amigas. De esta manera, sus redes funcionan como una pequeña ventana digital a su particular estilo de vida, en el que los compromisos laborales conviven con el relax, las salidas y distintas aventuras que registra con su teléfono celular.

Micaela Herrera, niñera de Sarah Burlando | Instagram

Entre sus destinos más destacados aparecen Chile, Brasil, Uruguay y las playas de Punta del Este, además de distintas escapadas por Mendoza, Chaco, Ushuaia, Bariloche y Villa La Angostura. En varias de estas travesías, Micaela se traslada en el mismo avión privado que la familia Burlando y comparte postales de los exclusivos destinos que visita. En las redes, además, suele quedar reflejado el vínculo de complicidad que mantiene con la influencer, quien reacciona en sus comentarios con palabras de cariño, desde un “Mooooooorch” o un divertido “¿Podrán?” hasta simples emojis de corazones que ponen en manifiesto la unión y la confianza que tienen.

Micaela Herrera, niñera de Sarah Burlando | Instagram

Pero los viajes no son su único interés. La joven también encontró en el deporte y las disciplinas circenses una de sus grandes pasiones. Practica acrobacia sobre tela y destrezas aéreas con aros, actividades que requieren fuerza, flexibilidad, concentración y coordinación, y que le permiten explorar distintas formas de movimiento. A esto se suma el pole dance, otra de las técnicas de baile que practica y que completa un perfil como personal trainer.

Micaela Herrera, niñera de Sarah Burlando | Instagram

El día que Micaela, la niñera de Sarah Burlando conoció a Panam

Micaela Herrera mantiene un espíritu jovial y cargado de ilusión, algo que quedó reflejado en una de las publicaciones que más se destacó en sus redes sociales. Se trató del día en que conoció a Panam, un encuentro que la llenó de alegría y que compartió con sus seguidores a través de una foto con la cantante infantil. “Con una parte de mi infancia”, escribió en aquella oportunidad la niñera de Sarah Burlando, dejando plasmada la emoción de haber estado frente a una figura que marcó su niñez.

La música también forma parte de sus gustos y de los momentos que disfruta en su tiempo libre. A lo largo de los últimos meses, asistió a recitales de reconocidos artistas como: Emilia, Rusherking, Tini Stoessel y Tiago PZK, experiencias que también tienen su lugar entre las postales que agrupa en las historias destacadas de su perfil.

Micaela Herrera, niñera de Sarah Burlando con Panam | Instagram

El vínculo entre Micaela Herrera y Sarah Burlando se convirtió en uno de los aspectos más destacados de la vida de la joven. Desde su lugar de nanny, la acompaña en distintas etapas de su crecimiento y comparte con ella viajes, vacaciones y momentos en familia, aunque mantiene una postura muy cuidadosa a la hora de exponerla en redes. La personal trainer evita mostrar el rostro de la pequeña en sus publicaciones y, de esta manera, preserva su intimidad mientras deja entrever, apenas a través de algunos detalles, la estrecha relación que construyeron desde que llegó a su vida.