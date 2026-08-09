María Belén Ludueña se fue de vacaciones a Rio de Janeiro con su hijo, Vito: “Su primer viaje en avión”

A casi seis meses de convertirse en madre por primera vez, María Belén Ludueña emprendió un viaje muy especial a Brasil junto a sus padres, su hermana y su pequeño hijo Vito. Lejos de ser una escapada más, la experiencia se transformó en una oportunidad para disfrutar de la familia, compartir momentos inolvidables con el bebé y agradecer por la posibilidad de vivir esta nueva etapa todos juntos. A través de sus redes sociales, la periodista compartió las postales más significativas de una estadía de ensueño en Río de Janeiro, atravesada por la emoción, el amor y la fe.

Así fueron las vacaciones de María Belén Ludueña y Vito en Río de Janeiro

El álbum que compartió María Belén Ludueña en su cuenta oficial de Instagram estuvo protagonizado por su pequeño hijo Vito, quien vivió junto a ella una experiencia muy especial: su primer viaje en avión. Con una serie de postales madre e hijo, combinada por los mimos de sus abuelos y paisajes soñados, la periodista mostró distintos momentos de la estadía en Brasil, desde las horas de siesta hasta los paseos por las calles de Copacabana y las tardes de playa.

María Belén Ludueña junto a Vito en Brasil | Instagram

En el mensaje que acompañó las fotos, la esposa de Jorge Macri puso en primer plano su gratitud por la maternidad y por la llegada de su hijo, a quien describió como un regalo de la Virgen. “Agradecer siempre la posibilidad de ser la mamá de este bebé que nos regaló la virgencita. Te amamos hijo. Además, fuiste un compañero ideal”, escribió llena de emoción, aunque reconoció que extrañó la compañía de su marido.

Además, las imágenes reflejaron la intimidad de unas minivacaciones con sus seres queridos. Entre las tomas, mostró a sus padres, quienes llevan 50 años juntos, disfrutando de una jornada en familia, mientras que también registró distintos momentos del niño con sus abuelos y su tía.

María Belén Ludueña junto a Vito en Brasil | Instagram

María Belén Ludueña compartió imágenes inéditas de Vito en la playa de Copacabana

El bebé fue el gran protagonista no sólo del álbum virtual, sino también de las vacaciones de María Belén Ludueña en la playa. En este marco, se destacaron las imágenes de sus siestas en el cochecito o en la cama, sus momentos de descanso, el desayuno con su abuelo y hasta una parada técnica durante una salida de compras. También mostró a Vito en brazos de su hermana y dejó en evidencia el cansancio propio de unas vacaciones intensas, aunque cargadas de nuevas experiencias.

El viaje también tuvo un significado especial por tratarse de la primera vez que el nene se subía a un transporte aéreo: "Su primer viaje en avión", escribió. La familia recorrió distintos puntos de la ciudad, disfrutó del sol, el mar y la arena y caminó por las calles de Copacabana, mientras la abogada aprovechó cada instante para atesorar recuerdos de esta nueva etapa como mamá.

María Belén Ludueña junto a Vito en Brasil | Instagram

Pero entre paseos y momentos de relax hubo lugar para una dimensión mucho más espiritual. Ludueña visitó nuevamente la gruta de Ipanema a la que suele acudir para pedir y agradecer por su acompañamiento espiritual.

Cabe destacar que, la conductora siempre compartió su fe cristiana en varias entrevistas: "Soy muy católica, rezo todas las noches. Me acerqué a la fe desde pequeña, fui a un colegio católico y estudié con las Carmelitas”. En esta línea, admitió: “En determinados momentos necesito desconectar y aferrarme a la fe, rezar me hace bien, y voy a misa".

Su profunda devoción también quedó reflejada en una de las imágenes más emotivas del recorrido, donde sostiene a Vito en brazos mientras ambos observan con atención los altares del templo. En ese momento, aprovechó para acercar a su hijo a una tradición que ocupa un lugar especial en su vida y transmitirle desde pequeño aquello que para ella tiene un profundo significado espiritual. “Siempre agradeciendo y enseñándole a Vito lo mismo”, escribió junto a la postal.

María Belén Ludueña junto a Vito en Brasil | Instagram

De esta manera, el primer viaje de Vito junto a su mamá quedó inmortalizado en un álbum de fotos que combinó la fe cristiana con la intimidad de los momentos junto a sus padres y hermana. Así, María Belén Ludueña encontró en esta escapada una oportunidad para celebrar la maternidad y agradecer por la familia que construyó, con su hijo como gran protagonista de esta nueva etapa.