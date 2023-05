Alex Caniggia arremetió muy fuerte contra L-Gante: ''Es un perro que ladra''

Alex Caniggia no da tregua en el conflicto con L-Gante, ya que desde hace varios días se vienen criticando en redes, tirándose palitos muy picantes. Hasta el momento no se han cruzado personalmente, pero el conductor nuevamente apuntó contra el cantante y dio a entender que no le gustaría verlo en persona.

Durante una conversación con Socios del Espectáculo en los Premios Gardel, Alex habló sobre su presente, sus comienzos como conductor y acerca de ser padre por primera vez: ‘’Padre y conductor, ¿Qué más se puede pedir? Nada más creo yo’’, expresó agradecido, para luego ir hasta el hueso con L-Gante.

L-Gante

‘Te cuento algo... Elegante estoy yo’’, comenzó diciendo el influencer, tras la pregunta de la cronista sobre los ‘’dos rounds’’ que le ganó en Instagram. Luego añadió: ‘’Ese no se puede llamar ni cantante porque es un perro que ladra directamente’’.

‘’Me tengo que ir a grabar, les mando un saludo muy grande y le mando un saludo al perro que ladra", manifestó muy picante. Finalmente, Alex Caniggia se refirió acerca de un posible encuentro entre los dos: ‘’Mejor ni te cuento’’, cerró.

Cuál fue la primera respuesta de L-Gante

Entre idas y vueltas desde hace mucho tiempo, luego de qué Alex Caniggia criticara la música de L-Gante. El cantante hizo uso de sus redes sociales para contestarle. "Mi música podrá ser pedorra pero, por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le transmito que ellos también pueden. Si no fuera por tu papá, vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad", respondió.

