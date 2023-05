L-Gante en graves problemas legales: recibió una denuncia por plagio

L-Gante se convirtió en un referente de la cumbia 420 y es uno de los cantantes más reconocidos de nuestro país. Hace un tiempo, creo su propio sello musical 'La Mafilia', pero horas atrás salió a la luz que enfrentan una grave denuncia. Un grupo de músicos lo acusan de 'infringimiento por copyright de la marca', ya que dicen que les hicieron plagio.

En el programa 'Mitre Live', Juan Etchegoyen habló con Sebastián Beatrice, dueño de la empresa musical que realizó la denuncia. El empresario comenzó a explicar en vivo: "En el 2021 conocimos a una pareja de chicos, que se llamaban Gastón y Evelyn, que tienen un sello discográfico... Actualmente, están trabajando con L-Gante y Maxi Brother".

El cantante en los Premios Gardel 2023.

Luego detalló sobre la decisión de denunciar: "Ellos, durante todo el 2021 y 2022 se juntaban con nosotros... Siempre nos preguntaban qué significaba la 'M' de Family, porque el nombre está registrado así, pero no estaba al público. Les terminamos diciendo que significaba 'Mafia, Music, Family', mafia, música, familia. Pasó un tiempo y estos chicos, Gastón y Evelyn se juntaban mucho con nosotros, los fines de semana, era una amistad".

Uno de los lofos de "La Mafilia".

Por último, reveló lo que realmente lo indigno: "Resulta que, en mayo, ya hace 1 año de esto, que da la casualidad que es el mismo mes en que se registró la Mafilia. En una de las juntadas, invitamos a Maxi Brother a una juntada, y después de ahí nunca más aparecieron Gastón y Evelyn, se borraron y al mes y medio empezamos a ver esto de la Mafilia".

Además, Sebastián está seguro que también le plagiaron el logo de su empresa: "Nuestro logo está compuesto por dos AK-47 y un gorrito de la mafia. Empezó a salir esto de la Mafilia, primero había una versión que habían sacado el logo de un juego, que se llama 'la mafia'. Después lo reversionaron, usaron una AK-47 con la Mafilia adentro. Y después tenemos captura de cómo fue evolucionando el logo de ellos, que el último que vimos nos sorprendió porque eran dos AK-47 cruzadas... muy igual al nuestro".

¿Qué dijo Sebastián Beatrice sobre L-Gante?

El dueño de la empresa denunciante explicó que no tiene nada en contra del cantante. "Nosotros tuvimos que denunciar a L-Gante. Quiero aclarar, a L-Gante no lo conozco, pero la denuncia cae en él porque la Mafilia está registrada a su nombre... lamentablemente le cae a él. Yo no sé si está enterado de cómo es que llegó el nombre de la Mafilia. Porque es muy obvio que agarraron algunas ideas, se las llevaron y armaron la Mafilia", explicó en la entrevista.

Por último, reveló que le gustaría escuchar la versión de L-Gante: "Me gustaría escuchar el descargo de Elián, porque yo no creo que él dijo 'vamos a armar un sello discográfico', pensó la idea... por ahí a él le fueron con ideas, cosas muy similares al nuestro, y lo crearon".