Allegra Cubero deslumbró con un look canchero y fresco, perfecto para el verano: minifalda camuflada y el top que es tendencia

Allegra Cubero vuelve a marcar tendencia con un look fresco, canchero y absolutamente alineado con el espíritu del verano. Dueña de un estilo cada vez más definido, la joven de 14 años apostó por una combinación simple pero efectiva, una minifalda camuflada y el top que es tendencia esta temporada.

Sin dudas la prenda central del outfit de Allegra Cubero es un pañuelo de seda que transformó en un top strapless negro, que aporta un aire minimalista y moderno. Este tipo de prenda, infaltable en cualquier guardarropa este verano, resulta ideal para los días de calor gracias a su diseño liviano y versátil, que puede adaptarse tanto a un plan al sol como a una salida nocturna más relajada.

Allegra Cubero

Para completar el look, la hija de Nicole Neumman y Fabián Cubero sumó una minifalda de inspiración militar con estampa camuflada, de tiro medio y corte recto. El contraste entre el negro liso del top y el estampado de la pollera aportó personalidad y un guiño urbano, logrando un estilismo descontracturado pero con actitud. Una combinación perfecta para el verano, donde la comodidad no está reñida con el estilo.

En cuanto al beauty look, Allegra Cubero eligió la naturalidad como aliada. La influencer llevó el cabello suelto, lacio y con raya al medio, un peinado simple que enmarca el rostro y refuerza la sensación de frescura. El maquillaje acompaña esta misma línea: piel luminosa, cejas prolijamente definidas, ojos apenas destacados y labios en tonos naturales, logrando un efecto “make up no make up” ideal para los días de calor.

Nicole Neumann y su hija Allegra Cubero

Con este outfit, la modelo, que está a punto de cumplir 15 años, demostró que menos es más y que el verano se disfruta mejor con prendas cómodas, livianas y con estilo propio. Un look canchero, actual y perfecto para inspirar los outfits de la temporada.