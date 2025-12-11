Tras quedar eliminada, Eugenia Tobal se sinceró sobre su pelea con Germán Martitegui: “Mi hija se mimetizaba con la situación y se complicó"

MasterChef Celebrity estuvo rodeado de diversas polémicas internas, que salieron a la luz a través de los medios de comunicación. Algunas de esas peleas quedaron en rumores, mientras que otras recibieron las desmentidas que los protagonistas consideraban. Sin embargo, una de las más comentadas fue la de Eugenia Tobal y Germán Martitegui, por supuestos maltratos de parte del jurado. Finalmente, el pasado miércoles 10 de diciembre, la actriz se despidió del certamen y decidió hablar sobre el cruce que los enfrentó en el último tiempo.

El jurado de MasterChef Celebrity y Eugenia Tobal

Eugenia Tobal se sinceró sobre su cruce con Germán Martitegui: “Mi hija se mimetizaba con la situación y se complicó"

Eugenia Tobal habló en Chef al Diván (Telefe) sobre su paso por MasterChef Celebrity. Si bien fue una de las que comenzó con un prometedor futuro, el miércoles 10 de diciembre, se despidió de las cocinas rodeada de rumores de peleas y de malos tratos. Es por eso que, en conversación con Vero Lozano, reveló: “Arranqué muy arriba, con mucha ilusión y ganas de llegar lejos. Pero en el camino me fueron pasando cosas personales y la energía se me fue disipando, la tuve que desparramar entre mi casa y mi familia. Además mi hija se mimetizaba con la situación y se me hizo complicado”.

De esta manera, fue consultada sobre su supuesta pelea con Germán Martitegui, y ella desmintió que hubiera ocurrido un cruce fuerte entre ambos. "Creo que todos juegan un rol y tienen un personaje en el jurado, tanto él como Donato o Betu. Mi personalidad también es así, no me acuerdo, lo hablé con él porque creo que hubo algo una vez cuando yo estaba muy sensible. Yo hago un mea culpa también por estar tan susceptible en esos 10 días o 2 semanas", indicó la actriz. Finalmente, sentenció: "Quizás me molestó la manera, las críticas están buenísimas si son constructivas y no destructivas. Pero no fue una crítica destructiva, tal vez son las formas. Quedó todo bien y nos hemos abrazado".

Eliminación de MasterChef Celebrity: Eugenia Tobal se despidió de la cocina

Eugenia Tobal sorprendió a todos cuando se convirtió en la octava eliminada del certamen culinario. La consigna de la noche invitaba a que los participantes pusieran al huevo como protagonista del plato, por lo que Tobal apostó por un revuelto Gramajo. Sin embargo, la devolución fue muy dura, demostrando que el mismo no había estado a la altura de pasar a la siguiente estancia. Ella se enfrentó a Sofía "La Reini" Gonet, pero el jurado eligió a Eugenia como la eliminada y más débil de la noche.

Eugenia Tobal

Este suceso se dio en medio de rumores de peleas y cruces con Germán Martitegui, uno de los jurados más exigentes del certamen. Es por eso que Eugenia Tobal decidió romper el silencio y exponer qué fue lo que ocurrió entre ellos, explicando también un difícil problema personal que estaba transitando al momento de filmar los programas. Las redes sociales no tardaron en viralizar sus dichos y exponer sus opiniones, destacando que MasterChef Celebrity se estaba poniendo cada vez más exigente, mientras se acerca la gran final.

