Del clavicut al balayage: Allegra Cubero deslumbró con su cambio de look

Allegra Cubero sorprendió en sus redes sociales con un cambio de look que marca una nueva etapa en su estilo. La hija de Nicole Neumann, que suele compartir con sus seguidores su vida cotidiana, publicó un video desde la peluquería mostrando el paso a paso de su transformación. El proceso incluyó un trabajo técnico de color, un corte que le renovó el movimiento al pelo y un resultado final que combina naturalidad con un toque sofisticado: un balayage luminoso que resalta su melena y acompaña el crecimiento del clavicut que adoptó hace algunas semanas.

Allegra Cubero

Allegra Cubero impactó con su nuevo look

En el primer momento del video, Allegra aparece relajada, sentada frente al espejo con la capa negra de peluquería puesta y el celular en la mano. El estilista ya está trabajando sobre su cabello: se ven varias mechas separadas con papel y sostenidas con clips metálicos, un indicio del trabajo de iluminación que está por venir. Ella mantiene una expresión tranquila, casi divertida, mientras las primeras capas de color se aplican con pinceladas cuidadosas.

Ya más avanzada la sesión, la joven muestra una sonrisa espontánea mientras mueve el pelo recién peinado haciendo una transición hacia su resultado. La cámara capta el brillo del tono, todavía húmedo y con un volumen distinto. La energía es completamente distinta: disfruta de su transformación. El fondo del salón, lleno de movimiento, espejos y luces cálidas, acompaña la frescura del resultado.

La siguiente captura permite ver el acabado del balayage desde atrás. El colorista pasa suavemente la mano por las ondas y deja al descubierto la técnica: mechones finos, luz distribuida de manera irregular —como exige el balayage— y un degradé que empieza más oscuro en la raíz para aclararse hacia las puntas. El efecto final es un rubio beige que ilumina sin exageración, ideal para mantener un look chic sin perder naturalidad. Las ondas amplias aportan textura y resaltan las diferentes tonalidades del trabajo.

El look de Allegra Cubero es la tendencia para el verano

En las últimas imágenes del video que compartió, se aprecia el contraste entre el “antes” y el “después”: Allegra pasa de un tono más parejo y uniforme a uno con reflejos cálidos, lleno de matices. El corte mantiene su largo medio, propio del clavicut que adoptó, pero gana movimiento gracias al styling final.

Allegra Cubero

El resultado confirma que Allegra Cubero está encontrando un estilo propio, delicado, moderno e ideal para el verano. Una renovación que combina técnica, frescura y ese brillo que solo un buen balayage puede lograr.

F.A