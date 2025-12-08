Nicole Neumann furiosa con Fabián Cubero por el cumpleaños de su hija, Allegra: "Los padres tendrían que ser un equipo siempre"

La escandalosa separación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sigue dando de qué hablar, sobre todo, a pocos días de que Allegra Cubero celebre sus quince años. Si bien había trascendido la noticia de que la top model no iba a estar en el evento de su segunda hija con el futbolista, fue ella misma quien la confirmó. En diálogo con La mañana con Moria (eltrece), habló de la tensa relación que mantiene con el exfutbolista y de su ausencia en uno de los días más importantes para la adolescente.

Nicole Neumann reflexionó sobre el maneja de su intimidad y la de sus hijas

A pocas semanas de que Allegra Cubero, la segunda hija de Nicole Neumann y del histórico capitán de Vélez Sarsfield, volvió a reflotar la tensión que hay entre los padres de la adolescente. El histórico enfrentamiento entre la modelo y el exdeportista está más picante que nunca ya que Nicole no estará presente en la fiesta de quince de su heredera.

Allegra Cubero y Nicole Neumann | Instagram

La fiesta, que se llevará a cabo en enero del 2026, está siendo organizada por su papá y su actual pareja, Mica Viciconte, quienes presumen con orgullo los avances de un evento que pretende ser soñado. Ante esto, la fashionista fue abordada por un móvil del programa matutino que conduce Moria Casán.

En este marco, recordó cómo comenzó la guerra mediática con su ex: "Es su momento sentí que estaba sola y desbordada, por eso hice catarsis en televisión abierta, porque al estar ahí trabajando, y que me pregunten, hacía que explote en llanto ya que era demasiado para mí".

Este accionar generó repercusiones que continúan aún en la actualidad. Por esta razón, se mostró remordimiento al respecto: "Lamentablemente se dio así, me arrepiento, siento que en ese momento no lo pude manejar de otra forma. Cuando me di cuenta de que no me servía a mí, y tampoco a mis hijas en el día de mañana, ya que podían llegar a leer y ver más sobre el tema, o mismo que sus amigos le pregunten, me lo empecé a guardar".

Fabián Cubero y Nicole Neumann | Instagram

El cambio de actitud de Nicole Neumann con Fabián Cubero

Desde hace ya un tiempo, Nicole Neumann decidió hacer un rotundo cambio de actitud con Fabián Cubero y con la ex Combate tratando de alejarse de los conflictos. No obstante, manifestó que a veces tiene que lidiar con las declaraciones públicas que hacen de la otra parte sobre su persona y su maternidad. "Igual me exponen y me excede y yo no puedo hacer nada", confesó.

Finalmente, exclamó que le hubiera gustado que las cosas se desarrollen de otra manera más sana y aprovechó para disparar contra él: “Para mí los padres tienen que ser un equipo siempre, pase lo que pase, no importa lo que pasó en esa relación ni los terceros que puedan aparecer, los hijos siguen siendo los hijos". Las circunstancias de la vida hicieron que la mayor de las hermanas Neumann tuviera que sacar a relucir su lado resiliente y no dejarse dominar por los impulsos. "Uno tiene que seguir siendo suficientemente adulto como para transitar y tratar los temas en privado, reservando y priorizando siempre a los menores", concluyó.

De esta manera, tras confirmar su ausencia en el cumpleaños de su hija Alegra, Nicole Neumann intenta acompañar las decisiones de ellas desde el amor, el respeto y la libertad: "Dejo un poco que ellas vivan su propia experiencia, y cuando ellas vienen y me preguntan, obvio que las aconsejo y las acompaño, pero después las dejo ser".

NB