Allegra Cubero reveló los tres aspectos en los que se parece a su mamá, Nicole Neumann

Allegra Cubero sigue sorprendiendo a los usuarios con sus publicaciones en redes sociales y en las últimas horas, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero compartió tres aspectos del vínculo con su madre. Se trata de cosas que la unen de manera especial con la modelo.

Allegra Cubero y la identificación con Nicole Neumann

Allegra Cubero, quien está viviendo sus 15 años rodeada de sus seres queridos, hizo una confesión que dejó a todos sus seguidores impactados. "Les voy a contar tres cosas que me identifican con mamá, lo que tenemos en común", comenzó diciendo la joven influencer en un video para Instagram.

Allegra Cubero y Nicole Neumann//Archivo

En este contexto, la adolescente enumeró las cosas que coinciden con su madre Nicole Neumann y una de ella, es su manera de ser y enfrentar las cuestiones de la vida: "La primera, el carácter; creo que las dos tenemos el mismo carácter: yo saqué el mismo carácter que mamá, sí o sí", aseguró Allegra.

Allegra Cubero y Nicole Neumann//Archivo

Luego, la influencer siguió con otro aspecto que coincide con Nicole Neumann y dijo: "La segunda, que las dos compartimos el amor por el modelaje y por todo lo que sea la moda". Asimismo, Allegra Cubero precisó que ambas aprecian hacer lo mismo y reveló: "Amamos desfilar, amamos las redes sociales y la moda en sí".

Allegra Cubero y Nicole Neumann//Archivo

La cuestión que más une a Allegra Cubero con su madre

La hija de Nicole Neumann dejó en claro que el último aspecto de su comentario de Instagram, es lo que más la conecta con la modelo y de acuerdo a sus propias palabras, se trata de la cosa "más importante". La adolescente dejó para el final lo que todos ya presumían sobre la relación madre e hija.

Allegra Cubero, terminó con el misterio y afirmó: "La tercera, que para mí es la más importante, porque es la que más saqué de mamá, es que las dos somos fans del perfume". En la misma línea, la hija de Nicole Neumann detalló lo importante que es para ambas la fragancia. "Las dos sí o sí tenemos que tener perfume puesto todos los días, que se sienta", concluyó.