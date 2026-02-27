Allegra Cubero pisa firme en el mundo de la moda y sorprendió por su parecido con Nicole Neumann

Allegra Cubero tuvo sus primeros contactos con el mundo de la moda en la preadolescencia, tal como aconteció con su madre décadas atrás, cuando con apenas once años Nicole Neuman protagonizó su primera producción de fotos para una marca especializada en vestidos de quince.

“Ahora le toca a ella, hoy le toca a ella jugar a ser modelo”, escribió Nicole Neumann sobre su hija, entre orgullosa y emocionada.

La hija de Nicole Neumann realizó una campaña de trajes de baño y sus fans resaltaron el parecido con su famosa mamá.

Ahora, con sus quince años recién cumplidos, Allegra da señales de intentar seguir los pasos de su madre.

Así se la vio posar a fines del año pasado para John L. Cook, y en estos días sorprendió subiendo fotos de una producción para la marca de bikinis Triada, en las que derrocha sensualidad luciendo su belleza y su figura estilizada.

¿Será “la heredera del trono”? fue la pregunta que se volvió viral tras la sesión fotográfica de Allegra.

Es la primera vez que a Allegra Cubero se la ve tan semejante a su madre, Nicole Neumann.

frases como “divina como su madre”, “la heredera del trono” o “cada día se parece más a su mamá”, fueron las reacciones más repetidas en las redes sociales.