Allegra Cubero celebró por segunda vez su cumpleaños número 15. En febrero pasado junto a su madre Nicole Neumann y el viernes 24 de abril con su padre Fabián Cubero. El exfutbolista y su pareja Mica Viciconte estuvieron pendientes de cada detalle para que la joven disfrute y viva un momento inolvidable.

El álbum de fotos de la increíble fiesta de 15 de Allegra Cubero

Allegra Cubero festejó sus 15 años junto a Fabián Cubero y Mica Viciconte en una fiesta que la pareja venía planificando desde hacía meses, incluso con acciones en redes sociales que anticipaban el gran evento. El evento se desarrolló en un exclusivo salón bajo una estética nocturna y sofisticada.

La cumpleañera hizo una entrada impactante a través de imponentes pantallas LED que se abrieron para darle paso, convirtiéndola en la gran protagonista de la noche. En ese momento, la joven se mostró de la mano de su hermano menor, Luca Cubero, en una escena cargada de emoción y ternura. De hecho, llevaban looks similares ya que lucieron el mismo color de atuendo: verde esmeralda.

Las mejores fotos del cumpleaños de 15 de Allegra Cubero

La fiesta contó con un equipo de DJs, que acompañó cada momento con una selección acorde al clima festivo y mantuvo la energía en alto durante toda la noche, y un catering variado con opciones frías tipo buffet y una impronta gourmet con platos más elaborados.

Al igual que Allegra Cubero, los invitados se sorprendieron con distintas propuestas: sector “glitter”, un espacio interactivo donde podían sumar brillo a sus looks con maquillaje y aplicaciones de strass, y estación tecnológica con pantalla que capturaba imágenes al instante y permitía imprimirlas en el momento, sumando un recuerdo personalizado del acontecimiento.

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Hacia el final, la pista de baile alcanzó su punto máximo con un despliegue técnico de luces y efectos especiales. Sin embargo, el ingreso de un grupo de performers vestidos con indumentaria de la Selección Argentina y máscaras de los campeones del mundo, como Lionel Messi y Julián Álvarez, desató la ovación de los presentes y potenció el clima festivo. La velada incluyó, además de momentos increíbles y sorpresas, un brindis familiar, fotos familiares y la presencia de las amigas íntimas de Allegra Cubero.

Las mejores fotos del cumpleaños de 15 de Allegra Cubero

Los looks de Allegra Cubero, sus hermanas y Mica Viciconte

Allegra Cubero deslumbró con su vestido de 15. Diseñado por Laurencio Adot en color verde esmeralda y completamente bordado con piedras brillantes, la prenda de estilo sofisticada y glam se destacó por su escote corazón, corset entallado y falda evasé con tajo en la pierna.

Sus hermanas, Indiana y Sienna Cubero, optaron por atuendos elegantes y modernos. La mayor de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero lució un vestido largo y entallado con finos breteles, escote corazón y un guiño osado con su pierna al descubierto. Su tonalidad es azul noche.

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Sienna, por su parte, apostó por una pieza juvenil y femenina en azul francia: vestido con escote en V, frunce en el torso y con un particular detalle. La parte de atrás era larga y la de adelante simulaba ser una mini falda con volados. Estos looks estuvieron a cargo de Vicky Fraga, una diseñadora oriunda de Mar del Plata.

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El vestido elegido por Mica Viciconte también llamó la atención. La ex Combate se mostró con una propuesta minimalista y total blue: diseño strapless, con escote recto y sin breteles. La elección de una pieza en color azul noche reforzó la idea de sofisticación atemporal. La misma fue diseñada por Maqui Boutique. Su hijo Luca enterció a todos con su conjunto sastrero, compuesto por un chaleco, saco y pantalón en color verde esmeralda al igual que su hermana Allegra Cubero. Su adorable outfit estuvo pensado por Adrián Lucio.

De esta manera, las mejores fotos del cumpleaños de 15 de Allegra Cubero: brindis, amigas y un festejo único junto a Fabián Cubero y Mica Viciconte, que comenzó a circular rápidamente por las redes sociales atrapando a los usuarios y generando interés sobre la gran noche que vivió la joven.