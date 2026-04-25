Así es el vestido azul noche de Indiana Cubero que marcó tendencia en los 15 de Allegra

Este viernes 23 de abril se llevó a cabo la segunda fiesta de XV de Allegra Cubero, una celebración que reunió a familiares y amigos en una noche llena de diversión, elegancia y glamour. Entre los looks más destacados de la velada, además del imponente vestido principal de la cumpleañera, quien sorprendió con su presencia fue Indiana Cubero, que deslumbró con un estilismo sofisticado y moderno que marcó tendencia en una de las noches más esperadas por el clan Cubero-Viciconte.

Indiana Cubero deslumbró con un vestido azul noche en los XV de Allegra

Para la segunda celebración de los XV de su hermana Allegra, Indiana Cubero eligió un vestido largo en tono azul noche, una apuesta clásica y elegante que destacó por su diseño estructurado y sumamente femenino. En esta oportunidad, sin opacar el outfit de la homenajeada, la joven vistió un corset ajustado con varillas visibles que delineaban la figura y aportaban un aire contemporáneo, combinado con finos breteles que aportaban delicadeza al conjunto. También sumó un delicado escote con forma de corazón.

Looks en los 15 de Allegra Cubero | CARAS

Asimismo, la falda, confeccionada en una tela satinada de acabado brillante, caía de forma fluida y se abría en un pronunciado tajo lateral que aportaba movimiento y un guiño audaz sin perder la elegancia. En este marco, la textura del vestido fue uno de los puntos clave del look, ya que el satén aportó un efecto luminoso que reflejaba la luz de manera sutil, realzando el tono azul profundo elegido para la ocasión.

A su vez, el diseño se destacaba por sus recortes estratégicos y por la forma en que el bustier estructurado se fusionó con la falda, logrando un equilibrio perfecto entre movimiento y glamour. De esta manera, al estar entallado a su figura, esta pieza estilizó su silueta y reforzó el carácter moderno del outfit. Además, se integró perfectamente a la paleta cromática propuesta por la familia, quien utilizó la misma colorimetría.

Look de Indiana Cubero en los XV de Allegra | Instagram

El maquillaje y el peinado ideal para destacarse sin opacar

En cuanto al maquillaje que utilizó Indiana Cubero, el look se mantuvo dentro de una línea fresca y natural que acompañó a la perfección el estilo elegante del vestido. La piel lució luminosa y uniforme, con un rubor suave en las mejillas que aportaba un efecto cien por ciento natural. Además, los ojos se destacaron con sombras en tonos neutros y sutiles, acompañadas por pestañas definidas que realzaban la mirada sin sobrecargarla. Finalmente, los labios, en un tono rosado natural, completaron un make up delicado y juvenil que resaltó los rasgos sin restar protagonismo al conjunto.

Por su parte, el peinado elegido fue igualmente sobrio y minimalista: cabello largo, lacio y suelto, con raya al medio, un estilo clásico que aportó elegancia y permitió que el vestido se mantuviera como pieza central del look. Este tipo de peinado ayudó a enmarcar el rostro y a mantener una estética juvenil y natural, muy acorde con las tendencias en las adolescentes.

Para completar el estilismo, Indiana optó por sandalias de tiras finas en tono plateado, un detalle que sumó brillo y armonizó con los reflejos del vestido. El diseño de las sandalias, con sujeción en el tobillo y taco alto, aportó estilización a la postura y acompañó la caída de la falda con elegancia. Como accesorios, eligió piezas delicadas y discretas, como un collar fino y una pulsera sutil, que aportaron un toque de luz sin recargar el conjunto.

Sienna, Indiana y Allegra Cubero | CARAS

Los 15 de Alegra dejaron muchas postales inolvidables para sus allegados y seres queridos que disfrutaron con ella de una noche única. No obstante, también hubo lugar para que sus hermanas se destacaran y brillaran sin opacar su imagen. Este fue el caso de Indiana Cubero que, con su vestido satinado azul noche, reafirmó su faceta fashionista y su estilo sofisticado, siempre en línea con las últimas tendencias en moda.

NB