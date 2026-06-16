Con alusiones a su nombre: así fue la íntima celebración de cumpleaños de Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar

Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar, cumplió 14 años y fue la protagonista absoluta de saludos en redes sociales. En las últimas horas, un familiar que asistió a su festejo compartió una imagen que la muestra celebrando su día con total felicidad y emoción.

Así está hoy Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar que cumplió 14 años

La celebración íntima y familiar de Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar, cautivó a todos los usuarios de Instagram. La encargada de subir una foto de este momento fue Leticia Siciliani, hermana de la actriz y tía de la jovencita, quien no quiso perderse esta fecha y hasta le dedicó unas emotivas palabras.

La dulce postal muestra a la adolescente en el momento previo a soplar las velitas de su torta de cumpleaños, sentada frente a una mesa decorada especialmente para la ocasión. Con el cabello suelto y un look relajado total black, Margarita aparece concentrada en su deseo mientras se aprecia la cálida iluminación del ambiente.

El cumpleaños de Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar

"Mi chimi está enorme", escribió Leticia Siciliani en su red social permitiéndose mostrar a su sobrina en su adolescencia pese a que sus padres prefieren resguardarla de la exposición pública. De hecho, tanto Griselda Siciliani como Adrián Suar usaron recuerdos donde Margarita es tan sólo una niña para felicitarla por su cumpleaños. Sin embargo, la artista se saltó la norma y compartió una tierna postal de la celebración, la que también permitió conocer algunos detalles de la especial velada.

El cumpleaños de Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar: chocotorta y una ambientación con "margaritas"

Uno de los detalles que más llamó la atención en el cumpleaños número 14 de Margarita fue la decoración elegida, que pareció rendir homenaje a su propio nombre. Detrás de la cumpleañera se observa una gran pantalla donde se proyecta una imagen repleta de margaritas blancas con centros amarillos sobre un fondo verde oscuro. Las flores ocupan toda la superficie y se convierten en el elemento central de la ambientación, en una clara referencia a la flor que comparte nombre con la adolescente.

Griselda Siciliani y su hija Margarita

La temática floral también se trasladó al resto de la decoración. Sobre la mesa se distribuyeron margaritas y pequeños arreglos florales en tonos amarillos, blancos y rojos, mientras que una delicada guirnalda de luces cálidas rodeaba el mueble del televisor y aportaba un aire mágico al espacio. Sin dudas, estos complementos y la iluminación tenue crearon una atmósfera íntima y elegante, ideal para una celebración familiar en el living de su hogar.

La torta también acompañó la estética del festejo: una chocotorta de forma circular y decorada con un diseño espiralado y velas rojas en el centro. En la imagen, las velitas encendidas iluminaron la escena mientras Margarita se preparaba para pedir sus deseos. Este instante fue más que suficiente para que su tía Leticia Siciliani recordara con nostalgia la primera vez que la vio.

De esta manera, con alusiones a su nombre y una decoración sofisticada, la íntima celebración de cumpleaños de Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar, se llevó toda la atención en redes sociales. Además, reflejó la emoción que sintió Leticia Siciliani al ver lo grande que está la adolescente.