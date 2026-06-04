El gesto de Luciano Castro con Griselda Siciliani que desató rumores de reconciliación

Tras varias semanas en las que parecía haberse superado la polémica separación, los artistas Griselda Siciliani y Luciano Castro volvieron a captar la atención del público. En esta oportunidad, no fue por declaraciones ni escándalos mediáticos, sino por un gesto sorprendente del actor hacia su exnovia en redes sociales que ha generado nuevas especulaciones sobre la posibilidad de una reanudación del amor entre ambos.

El inesperado acercamiento de Luciano Castro con Griselda Siciliani que encendió las versiones de una segunda oportunidad

A finales de enero de 2026, Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron oficialmente su separación, poniendo fin a semanas de rumores, especulaciones y versiones conflictivas que los mantuvieron en el centro de la atención mediática. La pareja había atravesado un período de incertidumbre marcado por diversas versiones y tensión en torno a su relación, que finalmente desembocó en la decisión de separarse.

Luciano Castro y Griselda Siciliani//Instagram

El escándalo se intensificó tras la difusión de audios y supuestos intercambios entre el artista y otras mujeres durante un viaje a España. Estos hechos desataron una serie de testimonios y versiones que señalaban posibles infidelidades, alimentando aún más la crisis en la pareja. La situación generó un revuelo en el mundo del espectáculo, dejando en evidencia la tensión y los desencuentros que llevaron a la ruptura.

En su momento, la infidelidad de Luciano Castro fue uno de los temas que más impacto causaron en el mundo del espectáculo y lo que provocó la ruptura de la relación con Griselda Siciliani. Actualmente, con el actor en una etapa más estable en lo personal, sus metas parecen centrarse en reconquistar a su expareja y un movimiento en redes sociales marcó eses nuevo acercamiento.

Luciano Castro y Griselda Siciliani//Instagram

Todo comenzó cuando Siciliani que recientemente celebraba el éxito de su serie "Envidiosa", sorprendió a sus seguidores con una publicación que evocaba momentos de su pasado en la serie y que generó un revuelo instantáneo en las plataformas digitales. La publicación mostraba una foto de Siciliani junto a un afiche de la serie, acompañada por la leyenda: “Cuando me encuentro con Vicky por la ciudad”. La imagen no solo despertó nostalgia entre sus fanáticos, sino que también atrajo la atención fue la interacción de la ex pareja de la actriz, quien reaccionó con un “me gusta” en la publicación.

Luciano Castro habría tenido más que un 'like' con Griselda Siciliani

La presencia del “like” de Luciano Castro en una publicación de Siciliani no pasó desapercibida. La periodista Marcia Frisciotti más conocida como Pochi Gossipeame, fue quien advirtió esta interacción y no dudó en compartir sus observaciones en Instagram. Allí, señaló que el artista habría comenzado a seguir a la familia de la actriz, lo que alimentó aún más las dudas sobre una posible intención de reavivar la relación. La influencer incluso publicó una encuesta para que sus seguidores opinasen sobre la situación, generando un debate que sigue vigente en las redes sociales.

“¡El like de Lucho a Griselda! Me cuentan que habría empezado a seguir a la hija de ella y que continúa siguiendo a toda su familia, para mí debe querer recuperarla... ¿Ella habrá dado vuelta definitivamente la página?”, escribió la comunicadora en su cuenta de Instagram sobre este nuevo capitulo en la historia de los actores.

El Like de Luciano Castro al posteo de Griselda Siciliani//Instagram

Este pequeño gesto, sumado a las especulaciones, hizo que los rumores de una posible reconciliación cobraran fuerza. Sin embargo, ni Griselda Siciliani ni Luciano Castro se pronunciaron públicamente respecto a esta interacción. Hace algunas semanas atrás, la actriz, en una entrevista con LAM, reafirmó su estado de ánimo y su proceso personal, dejando en claro que está enfocada en su presente sin especular sobre su vida sentimental.