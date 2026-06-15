El look gaucho chic de Kelci Rose Bowers, la pareja de Marco Senesi: botas, cinturón y baggy estampado

La moda actual fusiona mundos que parecen distantes, pero que encuentran en la creatividad un punto de unión perfecto. En esta oportunidad, Kelci Rose Bowers, futbolista inglesa y pareja del defensor argentino Marcos Senesi, deslumbra con una propuesta estética que cautiva por su originalidad: el estilo "gaucho chic". A través de un look que equilibra comodidad urbana con guiños a la tradición campestre, Kelci reafirma su lugar como una de las mujeres de "La Scaloneta".

Kelci Rose Bowers y Marcos Senesi.



Kelci Rose Bowers: Baggy estampado y actitud western



El protagonista absoluto de este conjunto es el pantalón de corte baggy con un estampado camuflado en tonos tierra. Esta prenda, que se caracteriza por su silueta amplia y relajada, aporta un aire descontracturado y moderno, ideal para quienes buscan priorizar el confort sin sacrificar impacto visual. Kelci elige combinarlo con un cinturón ancho de cuero con importantes detalles metálicos, un accesorio que evoca directamente la estética de los gauchos y que estructura su figura, marcando la cintura en contraste con la holgadez del pantalón.

Kelci Rose Bowers.

Esta pieza, más allá de su funcionalidad, actúa como el eje conceptual que vincula el look con la tendencia western. La elección de tonos neutros y terrosos armoniza perfectamente con el entorno natural en el que la futbolista posa para su comunidad de seguidores en redes sociales, creando una narrativa visual coherente y sofisticada.

La clave del calzado



Para cerrar esta apuesta, Bowers opta por unas botas en tonos marrones con un ligero tacón, las cuales estilizan la figura y aportan un toque de elegancia rústica al conjunto. La combinación de las botas con el volumen del pantalón es, precisamente, lo que eleva el look.

Kelci Rose Bowers y su look gaucho chic.

Mientras que la parte superior presenta una prenda más ajustada y sobria en color negro que equilibra la cargada estética inferior, los accesorios se llevan el protagonismo, demostrando que en el minimalismo estratégico reside gran parte del éxito de un estilismo de alto impacto.

Kelci Rose Bowers: Referente de estilo en constante evolución

Kelci Rose Bowers no solo destaca en el campo de juego, sino que impone su impronta personal fuera de la cancha, consolidándose como una verdadera influencer de moda. Su habilidad para adaptar tendencias globales a su estilo de vida activo la posiciona como un modelo a seguir para su generación.

Kelci Rose Bowers.

Este look "gaucho chic" es una prueba más de su versatilidad. Al igual que otras figuras de su entorno, Kelci entiende que la moda es una herramienta de expresión. Ya sea a través de estampados complejos, texturas desgastadas o accesorios con historia, ella demuestra que lo más importante es, ante todo, la seguridad con la que se lucen las prendas.