Adrián Suar y Griselda Siciliani mostraron cómo creció Margarita, su hija que acaba de cumplir 14 años

Adrián Suar y Griselda Siciliani compartieron un nuevo capítulo de su vida familiar al mostrar cómo transita la adolescencia su hija Margarita. La joven, que acaba de cumplir 14 años, mantiene un perfil discreto y pocas veces aparece públicamente, pero en esta ocasión sus padres decidieron celebrar el momento con gestos que reflejan cercanía y afecto. La imagen de la adolescente sorprende por lo mucho que creció y por el parecido con su madre.

Margarita, la hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani, acaba de cumplir sus 14 años

En las últimas horas, tanto Adrián Suar como Griselda Siciliani compartieron saludos especiales para su hija menor, Margarita, quien cumplió 14 años. El productor publicó una foto de cuando era niña junto a un mensaje afectuoso, mientras que la actriz eligió un video de su hija cantando en su infancia. Estos gestos reflejan la manera en que ambos padres celebran momentos importantes, siempre cuidando la intimidad de la adolescente.

Margarita, Adrián Suar y Griselda Siciliani

La pequeña nació en 2012 fruto de la relación entre los actores, quienes estuvieron juntos entre 2008 y 2016. Desde su infancia, sus padres decidieron preservar su identidad y mantenerla alejada de la exposición mediática, algo que se mantiene hasta hoy. Aunque se conocen imágenes de su infancia, en la actualidad aparece en contadas ocasiones, siempre bajo el cuidado de su familia, manteniendo el perfil bajo que la caracteriza. En la publicación de la actriz en sus redes sociales, se pudo ver a la niña cuando era pequeña. "¡Catorce años, hija hermosa, te amo siempre a tu lado!", escribió.

En este contexto, Margarita se mantiene alejada de la exposición, y pocas veces fue fotografiada junto a sus padres en eventos públicos. Una de esas excepciones ocurrió en 2025, durante el estreno de Mazel Tov, la película de Adrián Suar, donde se la vio acompañando a su mamá y a su tía Leticia. En esa oportunidad sorprendió por lo mucho que había crecido y por el parecido físico con su madre. "Esta nena hermosa cumple 14 años. Siempre vas a ser la nena de papá. Te amo Margui", escribió el actor en su Instagram junto a una imagen de su hija.

Margarita, Adrián Suar y Griselda Siciliani

Además, la niña tiene un hermano mayor, Tomás “Toto” Kirzner, fruto de la relación del actor con Araceli González. A pesar de la separación de Griselda Siciliani y el productor, ambos siempre buscaron mantener una relación fluida, donde el bienestar y el rol de la familia se vean contenidos. El acompañamiento en la crianza de la pequeña siempre los unió desde una dinámica cercana.

Así está hoy Margarita, la hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani a sus años

Margarita se convirtió en una adolescente que despierta curiosidad cada vez que aparece en las publicaciones de sus padres. Aunque evita la exposición excesiva, en ocasiones especiales ambos actores comparten imágenes que muestran su crecimiento. Hace algunos meses, el artista sorprendió a todos con una serie de imágenes junto a su hija, con un mensaje que resaltaba el vínculo cercano que mantienen, lo que generó gran repercusión entre sus seguidores. “Con vos siempre en equilibrio, Margui. Te amo”, escribió.

Margarita, Adrián Suar y Griselda Siciliani | Crédito: Prensa

El parecido físico con Griselda Siciliani es uno de los aspectos más comentados cada vez que se difunden fotos recientes. La actriz también compartió imágenes madre e hija donde esa similitud quedó en evidencia, reforzando la idea de que la pequeña heredó muchos rasgos de su mamá. Uno de los detalles que más señalan sus seguidores es su sonrisa y su mirada; para muchos, sus gestos coinciden con los de la actriz, dejando en evidencia su parecido.

En otras oportunidades, la intérprete usó sus redes sociales para compartir videos donde se mostraban distintos momentos de la vida de Margarita. Desde la infancia hasta la adolescencia, cada una de las imágenes mostraba algunos de los rasgos más distintivos de la niña. Esa publicación fue una de las más comentadas por sus seguidores, sorprendidos por la transformación de la niña en tan poco tiempo. Hoy, con 14 años recién cumplidos, sigue manteniendo un perfil discreto, acompañada por sus padres en cada etapa de su crecimiento.

Adrián Suar y Griselda Siciliani compartieron un momento especial al mostrar cómo transita la adolescencia su hija Margarita. La joven, que acaba de cumplir 14 años, mantiene un perfil discreto y pocas veces aparece públicamente, pero cada aparición refleja el crecimiento que sorprende a quienes siguen la trayectoria de sus padres. Con gestos simples y cuidados, ambos eligieron celebrar esta etapa de manera cercana, preservando la intimidad que caracteriza a su familia.

VDV