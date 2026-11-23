Matías Recalt construyó su carrera paso a paso dentro de la actuación argentina, participando en proyectos de televisión, cine y teatro que le permitieron ampliar su experiencia frente a cámara. Con nuevos desafíos en la ficción y una trayectoria que continúa sumando capítulos, el actor vuelve a quedar en el centro de la escena por un presente profesional marcado por producciones de alcance internacional. Detrás de esa actualidad existe un recorrido que comenzó varios años atrás y que ya cuenta con presencia internacional.

De su actuación en El Apache a ganar un premio Goya: A sus 25 años, la vida de Matías Recalt

Matías Recalt se convirtió en uno de los actores argentinos con mayor proyección internacional de los últimos años. Aunque su popularidad creció de manera exponencial gracias a La sociedad de la nieve, su recorrido en la actuación comenzó varios años antes y estuvo marcado por personajes que le permitieron construir una carrera sólida. Hoy, a sus 25 años, suma un nuevo desafío en Gordon, la serie recientemente estrenada en Netflix que amplía su presente profesional.

Matías Recalt en la serie de Carlos Tévez

El artista nacido en 2001 en Ingeniero Maschwitz inició su camino artístico siendo muy joven. Su debut en la pantalla llegó con Apache: La vida de Carlos Tévez, la producción de Netflix inspirada en la historia del exfutbolista. Allí interpretó a Danilo “El Uruguayo”, uno de los amigos de la infancia del jugador, un papel que le permitió ganar visibilidad y comenzar a ser considerado para nuevos proyectos dentro de la industria audiovisual.

Tras aquella experiencia, Matías Recalt continuó sumando trabajos en televisión y participó en producciones como Argentina, tierra de amor y venganza, y Planners. Paralelamente, comenzó a desarrollar su carrera en el cine con grandes apariciones que ampliaron su registro interpretativo. Con cada proyecto fue consolidando un perfil profesional discreto, enfocado en el trabajo actoral y alejado de la exposición constante que suele acompañar a las nuevas figuras del entretenimiento.

Matías Recalt en La Sociedad de la Nieve

El gran salto llegó con La sociedad de la nieve, la película dirigida por J. A. Bayona basada en la tragedia de los Andes. En el filme interpretó a Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes del accidente aéreo ocurrido en 1972. La producción alcanzó una enorme repercusión internacional y posicionó al artista ante públicos de distintos países. Su trabajo fue ampliamente reconocido y le valió el Premio Goya al Mejor Actor Revelación, uno de los galardones más importantes del cine español.

Del reconocimiento internacional al éxito con Gordon: El presente de Matías Recalt

El éxito de La sociedad de la nieve abrió nuevas oportunidades para Matías Recalt, que continuó ampliando su presencia en producciones de gran alcance. Entre esos proyectos se destacó Atrapados, la adaptación para Netflix de una novela de Harlan Coben, donde compartió elenco con figuras de amplia trayectoria y volvió a demostrar su versatilidad frente a la cámara. En distintas entrevistas, el actor señaló que la actuación no formaba parte de sus planes iniciales, aunque con el tiempo encontró un camino que lo desafía constantemente.

Matías Recalt

A la par de su crecimiento profesional, también ganó atención por algunos aspectos de su vida personal. Desde hace años mantiene una relación con la actriz Malena Sánchez, con quien comparte proyectos, intereses y una historia que comenzó cuando ambos coincidieron dentro del ambiente artístico. Pese a la exposición que llegó con sus trabajos más recientes, el intérprete optó por conservar un perfil reservado y centrar la atención en su actividad profesional.

Otro aspecto que suele destacarse de su recorrido es su vínculo con su lugar de origen. A pesar de los reconocimientos obtenidos y de haber participado en producciones de alcance internacional, en distintas entrevistas Matías Recalt manifestó su intención de mantener los pies en la tierra y sostener hábitos alejados de la industria. Esa combinación entre crecimiento profesional y bajo perfil se convirtió en una de las características de su imagen.

Matías Recalt con Rodrigo de la Serna en Gordon

Actualmente, Matías Recalt suma un nuevo capítulo con Gordon, la serie de Netflix dirigida por Pablo Trapero y basada en las novelas de Marcelo Larraquy. La producción, encabezada por Rodrigo de la Serna, recrea una etapa compleja de la historia argentina y cuenta con un elenco integrado por varias figuras destacadas. Dentro de ese universo, el actor vuelve a asumir un rol relevante y reafirma una trayectoria que comenzó con el amigo de Carlos Tévez en la ficción, continuó con un premio Goya obtenido en Europa.

VDV