Mía, la hermana de Matthew Perry, mostró cómo era su vida con el actor: “Te amo y te extraño”

Mía, la hermana de Matthew Perry, decidió compartir una serie de recuerdos vinculados al actor en el marco de un nuevo proyecto de Netflix que explora diferentes etapas de su recorrido personal y profesional. Entre imágenes familiares, anécdotas y reflexiones sobre momentos que marcaron a la familia, surgieron nuevos detalles sobre el vínculo que mantuvieron y que permaneció lejos de la exposición pública. Su presencia en esta producción aporta una mirada cercana sobre el reconocido artista.

Entre recuerdos y reflexiones: Mía, la hermana de Matthew Perry, contó cómo era la vida del actor

La figura de Matthew Perry volvió a ocupar un lugar central tras el estreno de The One About Matthew Perry, la nueva miniserie documental de Netflix que repasa distintos capítulos de la vida del recordado actor. En medio de la repercusión que generó la producción, una de las voces que más llamó la atención fue la de Mía Perry Bowick, la hermana del actor, quien decidió compartir recuerdos familiares y una mirada íntima sobre el artista.

Mía y Matthew Perry

Horas después del lanzamiento de la serie, la escritora utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje dedicado a su hermano. En el texto agradeció al equipo que trabajó en el proyecto y destacó el acompañamiento que recibió durante el proceso. También hizo referencia al desafío que implicó abrir aspectos personales de la historia familiar frente a las cámaras. La publicación concluyó con una sentida dedicatoria al actor de Friends: “Matty, te amo y te extraño todos los días”.

La participación de Mía Perry se convirtió en uno de los pilares del documental. Con una diferencia de edad de 17 años entre ambos y unidos por el mismo padre, el actor John Bennett Perry, los hermanos construyeron una relación cercana que ahora queda reflejada a través de relatos, fotografías familiares y recuerdos poco conocidos. Alejada de la industria, desarrolló su carrera como psicoterapeuta, escritora y conferencista, por lo que su aparición pública representó una excepción dentro de su perfil reservado.

Mía y Matthew Perry

A lo largo de los tres episodios, la hermana del actor ofrece detalles sobre distintos momentos de la vida de Matthew Perry. Entre ellos, recuerda el enorme esfuerzo que realizó durante años para enfrentar sus problemas de salud vinculados a las adicciones. También describe cómo la fama mundial no logró resolver ciertas dificultades personales que lo acompañaban desde mucho antes de convertirse en una estrella internacional. Su testimonio funciona como uno de los principales hilos narrativos de la producción.

El legado de Matthew Perry: éxito mundial, desafíos personales y una carrera inolvidable

El documental The One About Matthew Perry también recorre la trayectoria del actor, cuya carrera dio un giro definitivo en 1994 cuando fue elegido para interpretar a Chandler Bing en Friends. El personaje se transformó rápidamente en uno de los favoritos del público y convirtió a la comedia en un fenómeno global. Durante diez temporadas, formó parte de una de las series más exitosas de la historia de la televisión, alcanzando una popularidad que trascendió generaciones.

Sin embargo, la producción también muestra el contraste entre el éxito profesional y los desafíos personales que enfrentó el actor. A partir de fines de la década de 1990, el artista inició una extensa lucha contra la dependencia del alcohol y de distintos medicamentos recetados. Durante años ingresó en diversos centros especializados y atravesó complicaciones de salud que marcaron buena parte de su vida adulta. Según relata su familia en el documental, él dedicó importantes recursos económicos y personales a intentar sostener su recuperación.

Entre los recuerdos compartidos por Mía, la hermana de Matthew Perry, aparece también una referencia especial a uno de los momentos más recordados de Friends: la boda entre Chandler Bing y Monica Geller. Según cuenta en la serie de Netflix, aquel episodio tuvo un significado muy particular para la familia porque coincidió con una etapa compleja en la vida del actor. Para quienes lo conocían de cerca, ese capítulo reflejaba además algunos de los deseos más profundos que el artista mantenía para su propia vida.

Mía y Matthew Perry

Mía, la hermana de Matthew, volvió a poner el foco en los recuerdos compartidos con el actor a partir del estreno de la producción de Netflix dedicada a su vida. A través de su participación en el proyecto, aportó una mirada cercana sobre distintas etapas que atravesaron como familia y permitió conocer aspectos cotidianos que permanecieron alejados de la exposición pública durante años.

VDV