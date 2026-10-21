Rodrigo de la Serna llega a Netflix con el estreno de una nueva serie argentina

Rodrigo de la Serna desembarca en Netflix con "Gordón”, una nueva serie de seis capítulos que promete ser un éxito. La propuesta está basada en la novela del periodista Marcelo Larraquy y recorre momentos oscuros de nuestro país de los años 70. Está dirigida por Pablo Trapero y producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik de Preludio.

De qué trata la nueva serie de Netflix que protagoniza Rodrigo de la Serna

La nueva serie de Netflix que tendrá de protagonista a Rodrigo de la Serna se desarrolla en la Argentina de la década del 70, un contexto marcado por los conflictos políticos, la violencia armada, la represión y las organizaciones clandestinas. En este sentido, la propuesta reconstruye la vida de uno de los personajes más polémicos de nuestro país.

Rodrigo de la Serna en Gordón, la nueva serie de Netflix//Instagram

Se trata de Aníbal Gordón, un ladrón que en la década del ‘50 estuvo relacionado con causas de robos y delitos comunes. El malviviente estuvo detenido tres años y medio por el asalto de una joyería y tras cumplir esa condena, entre los años 1968 y 1984 formó parte de grupos parapoliciales y represivos. Actuó como agente en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y también, fue involucrado en la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).

Rodrigo de la Serna en Gordón, la nueva serie de Netflix//Instagram

Rodrigo de la Serna, quien interpreta al delincuente, tiene escenas claves de la historia criminal argentina como el robo al banco de Bariloche, la organización de secuestros políticos y el vínculo con el clan Puccio. Además, reconstruye el secuestro del periodista Guillermo Patricio Kelly, ocurrido el 24 de agosto de 1983. Un hecho que le costó la condena a Aníbal Gordón, quién fue detenido en Córdoba en 1984 y sentenciado a 17 años de cárcel. El malviviente murió en prisión en 1987, pero su banda siguió cometiendo delitos por varios años.

Gordón, Netflix//Instagram

Netflix confirmó la fecha de estreno de "Gordón", la nueva serie de Rodrigo de la Serna

Después de muchos meses de expectativas Netflix confirmó el gran estreno de una producción que promete mantener en vilo a los espectadores y que permite conocer una parte de la historia criminal argentina. “No sé si están preparados para conocerlo. Gordon, la nueva serie de Pablo Trapero protagonizada por Rodrigo de la Serna, llega el 18 de noviembre a Netflix”, anunció la plataforma en sus redes sociales.

Fecha de estreno de Gordón, serie de Netflix//Instagram

La serie “Gordón” se rodó en el 2025 y la mayoría de las escenas fueron en lugares claves de Bariloche, como el Centro Cívico. Allí Rodrigo de la Serna y el equipo de grabación permanecieron largas jornadas para lograr recrear escenarios de la época. Según se observa en los avances de la gran N roja, las imágenes son impactantes y logran a la perfección contar los años oscuros de la historia criminal del país.

Además de Rodrigo de la Serna, la serie de Netflix cuenta con un gran elenco, entre ellos, Matías Recalt, Camila Peralta y la participación especial de Matías Mayer y Fiorella Bottaioli. El guion fue escrito por Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero, con colaboración de Marcelo Larraquy, el autor de la novela “Gordón, el aniquilador” que recrea la vida de Aníbal Gordón.