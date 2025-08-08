Ana Paula Dutil, la expareja de Emanuel Ortega y madre de sus hijos, se solidarizó con Julieta Prandi por el juicio que enfrenta contra Claudio Contardi, su exposo y padre de sus pequeños, Mateo y Rocco. La exmodelo aseguró que actualmente son familia y que puede hablar de ella, a través de la relación que tiene con India y Bautista.

Ana Paula Dutil, ex de Emanuel Ortega, apoyó a Julieta Prandi en el juicio contra Claudio Contardi: "Es una mujer que admiro"

En medio del juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi, Ana Paula Dutil salió a defender públicamente a la modelo mediante una conversación telefónica que tuvo con Pamela David en "Desayuno americano". La expareja de Emanuel Ortega, actual novio de la actriz, y madre de sus hijos, comenzó contando que la conoce por las cosas que dicen India y Bautista sobre ella.

"Puedo hablar por lo que me cuentan mis hijos. Sé que es una persona amorosa, que se desvive por ellos y también por sus hijos", expresó la exmodelo. Y agregó: "En los últimos años, entendimos todos que vamos a ser familia toda la vida. Desde mi lugar de madre y como mujer, deseo que todo esto se termine y que se haga justicia".

Ana Paula Dutil también se refirió al calvario que vivió Julieta Prandi con Claudio Contardi: "Entiendo que va a haber una herida que existirá toda la vida, pero quisiera que la Justicia haga justicia realmente y que ella pueda empezar a escribir una nueva historia. Es algo que deseo de verdad".

Luego, reveló uno de los gestos que tuvo la top model con su hija India: "El fin de semana pasado, fue el cumpleaños de mi hija. Ella abrió generosamente las puertas de su casa para recibir a 60 invitados. Yo también fui, sin saber que esta semana, tendría que enfrentar lo del juicio. No sabía que comenzaba ahora. La verdad es que la admiro profundamente y deseo que se haga justicia".

Por otro lado, recordó uno de los episodios que vivió Julieta, el cual se enteró por su hijo Bautista: "Me contó que ese tipo, que dice llamarse señor, debía buscar a los hijos en el colegio y llevárselos a su casa pero en lugar de eso, pasó por la casa de Julieta sabiendo que no estaba y los dejó tirados en la puerta de la casa".

Ana Paula Dutil volvió a recalcar la excelente relación que mantiene Julieta Prandi con los hijos que tuvo con Emanuel Ortega y la describió como una mujer "maravillosa" y "generosa". En este sentido, aseguró: "Ella le pone cuerpo y alma a todo. Repito no soy su amiga, pero soy la madre de los hijos de su actual pareja y hablo desde ese lugar".

Por último, manifestó en el ciclo de América: "A través de mis hijos, la quiero. Yo le mandé un mensaje diciéndole que la Justicia hará justicia y así será". De esta manera, Ana Paula Dutil, ex de Emanuel Ortega, apoyó a Julieta Prandi en el juicio contra Claudio Contardi y destacó que "es una mujer que admiro".

Si sufrís violencia de género podés comunicarte a la LÍNEA 144, que brinda atención, contención y asesoramiento.