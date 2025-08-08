La fuerte declaración de Emanuel Ortega en el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi: "Es un ser nefasto y peligroso"

Emanuel Ortega fue uno de los testigos que declaró en el juicio que le inició Julieta Prandi, su actual pareja, a Claudio Contardi por "abuso sexual y violencia de género". Este viernes, se brindaron detalles acerca de la declaración que realizó el músico para defender a la modelo y obtener justicia por todo el calvario que le tocó vivir al lado del padre de sus hijos, Mateo y Rocco.

Qué declaró Emanuel Ortega en el juicio que le inició Julieta Prandi a su ex, Claudio Contardi

Tras muchos años de espera y un desgaste físico y mental, Julieta Prandi logró que comience, el pasado miércoles, el juicio contra su expareja Claudio Contardi por "abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí" en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate, Campana.

Este viernes se esperan los alegatos y el veredicto final sobre el caso, aunque también podría extenderse hasta la próxima semana. Mientras el empresario presentó un solo testigo para testificar a su favor, la conductora contó con 13 testigos a su favor, entre los que se encuentran sus familiares, su pareja Emanuel Ortega, el conductor Mariano Peluffo y su psiquiatra, Rafael Herrera Milano.

Julieta Prandi

Precisamente, este viernes en "Desayuno Americano" revelaron algunas declaraciones que realizó el músico en el juicio. "Sepan por favor que el individuo que ustedes tienen sentado ahí no puede gozar de las libertades que gozamos todos a diario", fue una de las frases que deslizó contra el exmarido de Julieta.

Luego, contaron que Emanuel aseguró: "Yo de esta persona espero cualquier cosa". Debido a conocer de cerca todo el daño que le causó Contardi a Prandi durante sus años de matrimonio, el cantante se mostró enojado y no dudó en brindar detalles de cómo se encontraba su actual novia cuando la conoció.

El periodista Alex Caniza, que cubre la noticia desde las inmediaciones del Tribunal, acotó que Emanuel enfrentó preguntas sobre su vida íntima con ella y explicó que se refirió a "cómo le costó a Julieta confiar en él porque no confiaba en nadie".

Julieta Prandi y Claudio Contardi cuando estaban casados.

Otras de las declaraciones que realizó Emanuel Ortega en el juzgado, que fue narrada en el ciclo de Pamela David en América, fue la siguiente: "¿En qué cabeza cabe que un hombre de bien permita que sus hijos y la madre de ellos tenga que salir a pedir un préstamo para alquilar una casa?".

Y agregó, sin nombrar a Claudio Contardi, que él "la dejó en la calle". El hijo de Palito Ortega también manifestó que se encontró "con una persona rota en todos los sentidos y violada en todos los aspectos" cuando se acercó a la actriz.

Emanuel Ortega junto a Julieta Prandi.

En este sentido, el cronista Alex Caniza precisó que, mientras Julieta Prandi se encontraba "devastada" por toda la situación, Emanuel fue consultado varias veces por su intimidad con ella debido a ser una denuncia por "abuso sexual".

Sin embargo, él se mostró muy respetuoso pese a la insistencia e hizo hincapié en que su pareja se estaba reconstruyendo a sí misma debido a todo el daño que le causó Claudio Contardi durante tantos años. Además, agregaron que Emanuel Ortega aseguró: "Los fantasmas, los miedos y el terror que tenía esta mujer no lo vi jamás".

Por último, el artista expresó volvió a pedir justicia por su novia y apuntó contra el exesposo de ella: "La persona que tienen ahí es un ser nefasto y peligroso que le tienen que caber todas las de la ley". De esta manera, trascendieron algunas de las fuertes declaraciones que realizó Emanuel Ortega en el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi.

Si sufrís violencia de género podés comunicarte a la LÍNEA 144, que brinda atención, contención y asesoramiento.