Julieta Prandi (44 años) reveló que denunció a Claudio Contardi por sus hijos: "Fue su mirada de terror"

Julieta Prandi denunció a Claudio Contardi, su expareja, tras su escandalosa separación. La modelo reveló que había vivido un infierno a su lado, y que sufrió de abuso sexual y violencia de género durante su relación. El juicio comenzó en los últimos días, y varios testigos salieron a su favor. Julieta se acercó a la prensa en todo momento y no dudó en contar su verdad. Fue así que aseguró que todo lo hizo por sus hijos, quienes habían sufrido durante años los maltratos de su padre.

Julieta Prandi y sus hijos, Claudio Contardi

Mateo y Rocco, la razón por la que Julieta Prandi denunció a Claudio Contardi: "Fue su mirada de terror"

Mateo y Rocco Contardi viven con Julieta y la acompañan en todos los momentos felices e importantes que vivió con su libro. Sin embargo, también sufrieron mucho, antes de que ella se separara de Claudio Contardi, en ocasiones, la modelo reveló que le costó conectar con ellos, debido a que su exesposo la separaba constantemente. Debido a esto, y al abuso sexual y violencia de género que vivió, decidió denunciarlo y ahora se encuentran en juicio.

Julieta Prandi y sus hijos

Desde que dio a conocer el infierno que vivió, Julieta no duda en frenar y hablar con la prensa sobre cómo se lleva a cabo cada audiencia. En Intrusos (América), lograron hablar con ella tras las declaraciones de él, y fue cuando expresó los deseos que tiene para proteger a su familia. "Mi deseo es que quede privado de la libertad, porque yo también lo estuve sin tener una cadena. Lo que voy a pedirle a la Justicia es que tomen las medidas necesarias porque es capaz de cualquier cosa. Por mi bienestar y el de mis hijos, él me amenazó de muerte", expresó.

De esta manera, le consultaron cómo estaban los menores, dado que comenzaban este proceso difícil para todos. Prandi llevó tranquilidad y aseguró su bienestar. "Hoy están con mis padres y con mi hermana, felices y disfrutando de su familia. Pero, las medidas hay que tomarlas", explicó. Finalmente, reveló que ellos fueron la razón por la que ella decidió llevar a cabo esto. "Fue por mis hijos y fue por la mirada de uno de ellos, la mirada de terror", dijo tajante.

Julieta Prandi no duda en contar todo lo que vivió con Claudio Contardi, y denunciar todo lo que pasó mientras estaban en pareja. Estos últimos días fueron las primeras audiencias del juicio oral, en el que varios testigos apuntaron contra el empresario. Por su parte, Contardi se defendió y aseguró que apelará dependiendo cómo sea el dictamen. Sin embargo, Prandi fue tajante y dijo que no parará de pelear para poder obtener la justicia que desea.

A.E