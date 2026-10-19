Andrea del Boca celebró sus 61 años rodeada de muchos amigos, baile ochentoso y una torta de tres pisos inspirada en Gran Hermano

Andrea del Boca es una de las actrices más reconocidas de la televisión argentina, con una extensa trayectoria en ficciones que marcaron distintas generaciones. Esta vez, la artista fue protagonista de una celebración especial: su cumpleaños número 61, una ocasión que reunió a personas cercanas y a varios de los compañeros con los que compartió su paso por Gran Hermano Generación Dorada.

Andrea del Boca celebró su cumpleaños 61

Lejos de limitarse a una reunión íntima, la actriz compartió el festejo con amigos y exintegrantes del reality, quienes también mostraron distintos momentos de la celebración en las redes sociales. Entre los detalles que se destacaron estuvieron el conjunto plateado que eligió para la ocasión, una torta de tres pisos con una estética llamativa y una jornada en la que la música y el baile tuvieron su lugar.

El look plateado de Andrea del Boca para su cumpleaños

Para celebrar sus 61 años, Andrea del Boca eligió un conjunto de dos piezas en tonos plateados, una apuesta que se destacó por su brillo y por una silueta amplia. En lugar de recurrir al clásico vestido de noche, la actriz optó por combinar una blusa de mangas largas con un pantalón a juego, en un estilismo monocromático que concentró toda la atención en las texturas y los reflejos de las prendas.

Andrea del Boca sorprendió con los souvenirs de su cumpleaños

La blusa se distingue por su caída fluida, sus mangas ligeramente amplias y un escote en V pronunciado. El pantalón, por su parte, mantiene el mismo acabado brillante y presenta un corte recto y holgado que acompaña la silueta sin ajustarse demasiado al cuerpo. La intérprete completó el look con calzado claro y llevó su característico cabello rojizo suelto, con ondas y volumen.

La torta de tres pisos del cumpleaños de Andrea del Boca: una deco inspirada en Gran Hermano Generación Dorada

Otro de los detalles que se destacó durante el cumpleaños de Andrea del Boca fue la torta, una creación de tres pisos que combinó negro, bordó, rojo y dorado. Su diseño escalonado y la decoración de inspiración teatral le dieron una presencia imponente sobre la mesa, con distintos elementos ornamentales distribuidos en cada nivel.

Así fue la torta de Andrea del Boca

La base negra incorporaba detalles dorados y una franja bordó con pliegues que evocaban la caída de una tela. Los niveles superiores mantenían la combinación de tonos oscuros y aplicaciones metálicas referentes al reality, con líneas decorativas que delimitaban cada sector. Las velas y los adornos colocados en la parte superior completaban el diseño.

Baile, música y souvenirs personalizados para los invitados: así fue el cumpleaños de Andrea del Boca

La celebración también tuvo espacio para la música y el baile. Andrea del Boca compartió ese momento con sus compañeros de GH, con quienes interpreto “Mamma Mia”. Además de la torta y el look elegido por la cumpleañera, hubo detalles preparados especialmente para quienes participaron del festejo. Entre los souvenirs se encontraban copas de vidrio personalizadas con un retrato de la actriz y pequeños frascos con etiquetas negras y doradas que llevaban su nombre.

Así, Andrea del Boca celebró sus 61 años rodeada de personas de su círculo cercano y de compañeros con quienes compartió una etapa reciente de su vida televisiva. La música, los detalles de la decoración y los recuerdos preparados para los invitados acompañaron una jornada en la que la actriz fue el centro de los festejos.