Cuál es la cifra millonaria que pediría Andrea del Boca para volver a Gran Hermano Generación Dorada: las condiciones

Andrea del Boca vuelve a estar en el centro de la escena por una posible vuelta a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Según trascendió en las últimas horas, la artista tendría pensado incorporarse nuevamente al juego pero lo haría si se cumplen ciertas condiciones. que la producción estaría evaluando.

Las exigencias de Andrea del Boca para regresar a Gran Hermano Generación Dorada

Tras el accidente doméstico que la obligó a abandonar Gran Hermano Generación Dorada, Andrea del Boca podría regresar a la casa. Este rumor ya es uno de los más comentados del reality y cobró más importancia luego de que en Sálvese Quien Pueda (América TV), el ciclo que conduce Yanina Latorre, dieran detalles al respecto.

De acuerdo a lo que contaron en el programa, la actriz tendría intenciones claras de volver “cuanto antes” a la casa, en medio de negociaciones que avanzan con números cada vez más altos. Yanina Latorre y su panel pusieron sobre la mesa cifras concretas que dan cuenta del peso de la participante dentro del formato.

Andrea del Boca

“Actualmente gana 570 mil pesos redondos por día", contó la conductora y aclaró que este valor es lo que cobra estando afuera. Luego, agregó que su sueldo no es el mismo al que tenía cuando formaba parte activa del reality. En ese sentido, no dudó en remarcar la diferencia: “Adentro ganaba por día un millón y medio de pesos”.

Pero eso no fue todo. Yanina Latorre fue más allá y dimensionó el impacto mensual de ese acuerdo: “45 millones por mes ganaba al mes”. Estos números, según deslizaron, son clave para entender por qué su posible regreso genera tanta expectativa tanto en la producción como en el propio entorno de la artista.

En esa línea, también contaron que Andrea del Boca, junto a su abogado, habría detectado la “necesidad e insistencia del reality” para volver a contar con su presencia en la casa. Este escenario habría sido determinante para replantear las condiciones de una eventual vuelta. “Pide 3 millones de pesos para volver”, aseguró Yanina Latorre. Sin embargo, fiel a su estilo, sumó su mirada: “Yo creo que con 2 millones arreglan”.

Mientras tanto, la producción del programa evalúa distintas alternativas para concretar su reingreso sin romper la dinámica del juego. “Están viendo la forma”, continuó en SQP, y detalló algunas de las posibilidades que se manejan. Entre ellas, mencionaron “un repechaje” o incluso una “entrada triunfal” que genere impacto inmediato tanto dentro como fuera de la casa.

La manera en la que Andrea del Boca podría volver a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

No obstante, la opción que más llamó la atención fue otra. "Se baraja la posibilidad de que Andrea del Boca entre con su propia hija para que le haga de asistente de compañía en la casa”, reveló Yanina Latorre. Una idea que, de concretarse, marcaría un giro inédito en el formato y podría cambiar por completo la convivencia entre los participantes.

Andrea del Boca y su hija Anna del Boca

Cabe recordar que tras su inesperada salida del formato, Anna del Boca ingresó en el primer congelados para retirar las pertenencias de su madre. Su presencia generó revuelo tanto dentro como fuera del juego. En este sentido, Yanina Latorre lanzó una frase que no pasó desapercibida tras brindar la particular información: “Eso a Yanina Zilli la mata”. De esta manera, la cifra millonaria que pediría Andrea del Boca para volver a Gran Hermano Generación Dorada es de 3 millones de pesos por día y una condición extra: regresar acompañada de su primogénita.