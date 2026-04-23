Revelaron quién interpretará a Ricardo Biasotti en la biopic de Andrea del Boca y estalló la polémica

La grabación de la serie biográfica sobre la vida de Andrea del Boca ya es un hecho, pero el proyecto no tardó en convertirse en el escándalo del momento. Después de algunas idas y vueltas, la actriz le dio luz verde a una ficción que va a repasar su carrera, pero que también abordará algunos rincones más ocultos de su vida privada. Uno de los focos centrales plato será la guerra judicial que mantiene con su ex y padre de su hija Anna, Ricardo Biasotti. Sin embargo, el revuelo de hoy no pasa por la historia en sí, sino por quién fue el elegido para ponerse en la piel de este polémico personaje.

La guerra de Andrea del Boca y Ricardo Biasotti: el polémico actor elegido para la serie

En las últimas horas, apareció un nombre que sorprendió a todos y ya generó un gran debate. Según se filtró desde la preproducción, la figura que suena más fuerte para interpretar a Ricardo Biasotti es Juan Darthés. La noticia generó polémica y un gran repudio en las redes sociales, teniendo en cuenta las gravísimas denuncias y el historial judicial que arrastra el actor. Lejos de desmentir el rumor, el abogado de Andrea del Boca, Juan Pablo Fioribello, salió a hacer declaraciones para El Observador.

Juan Darthés.

En diálogo con el ciclo #Calabró1079 que lleva adelante Marina Calabró, el letrado confirmó que la idea va muy en serio. "Es una posibilidad bastante importante te diría, porque Darthés reúne muchas condiciones para ese papel", aseguró. Además, redobló la apuesta afirmando que "Darthés encarnando a Biasotti puede ser un papel muy jugado e interesante". Eso sí, no confirmó del todo si aceptará: "Si Darthés quiere volver a trabajar, capaz no quiere interpretar el papel de un personaje tan oscuro y siniestro como fue Biasotti en la vida de Andrea".

Juan Darthés se encuentra en Brasil, donde en marzo de 2025 la Justicia de ese país ratificó su condena a seis años de prisión bajo régimen semiabierto por el abuso sexual contra Thelma Fardin. Actualmente, mientras agota las últimas apelaciones, reside en Río de Janeiro, tiene prohibido salir del país y, semanas atrás, trascendió que dedica sus días a ejercer como pastor evangélico.

El descargo de Ricardo Biasotti y la dura advertencia legal del entorno de Andrea del Boca

A su vez, este escándalo resurge en un momento de máxima tensión legal. El conflicto volvió a cobrar fuerza cuando Biasotti reapareció en televisión, sentado en la mesa de Mirtha Legrand, conducida en esa ocasión por Juana Viale. Durante la cena, el empresario habló de las denuncias en su contra y aseguró: 'El dolor es inmenso. Tenés un doble dolor por el daño que te está causando. Todo se potencia con la exposición mediática, porque ahí ya tenés una condena pública asegurada'.

Andrea del Boca y Ricardo Biasotti.

Tras esa entrevista, los abogados de la actriz reaccionaron de inmediato y advirtieron que evalúan denunciarlo a él y a la producción por 'apología del delito', al considerar que durante la charla se sugirió que no había que creerles a las víctimas infantiles. Frente a este panorama, la biopic dejó de ser solo un homenaje a Andrea del Boca para convertirse en un nuevo frente de batalla legal y mediática