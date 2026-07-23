Carolina Papaleo sin filtro: "Fui feliz viendo a Andrea del Boca en Gran Hermano"

En una charla íntima con Marcelo Polino en Caras Glam (Caras TV), la reconocida actriz Carolina Papaleo compartió sus pensamientos sobre la participación de Andrea del Boca y Grecia Colmenares en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), generando revuelo entre sus seguidores y los fanáticos del reality.

Carolina Papaleo habló de la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada

La participación de Andrea del Boca fue uno de los temas más comentados de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada. La actriz no pasó desapercibida en el reality y hace algunas semanas, tuvo que abandonar el juego por cuestiones de salud de su madre. En diálogo con Marcelo Polino, Carolina Papaleo destacó: “Fui feliz viendo a Andrea del Boca en Gran Hermano", expresó. También, lamentó su retirada: “Ahora se nos fue, por Dios”.

Carolina Papaleo en Caras TV.

Al ser consultada por Marcelo Polino si es amiga de Andrea del Boca, la hija de Irma Roy indicó: “La conozco, pero no tengo relación”. Por otro lado, el periodista, consultó si entraría a Gran Hermano a concursar, pero ella, entre risas, respondió: “No me metería”.

Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada.

Carolina Papaleo fue contundente sobre el papel de Grecia Colmenares en Gran Hermano Generación Dorada

La participación de Grecia Colmenares en Gran Hermano generó también su propia historia. A diferencia de Andrea del Boca, la actriz venezolana salió por el denominado “placa planta”, un mecanismo donde el público elige al participante que menos actividades realiza en la casa durante el show. “Yo la amo a Grecia, me ayudó muchísimo", manifestó Carolina Papaleo en Caras TV. Sin embargo, se sinceró: “No se lució en Gran Hermano”.

Grecia Colmenares

Por otra parte, la conductora de TVR contó la buena relación que tenía con Grecia Colmenares cuando estaba haciendo Pasiones y Vínculos Dos: "Imagínate, una novela y un unitario al mismo tiempo, después que terminó la novela me di cuenta, hasta que ella no salía, no se empezaba".

La conversación de Carolina Papaleo con Marcelo Polino fue un recorrido por momentos entrañables y anécdotas, con un toque de cariño hacia dos figuras muy queridas del espectáculo, Andrea del Boca y Grecia Colmenares y su nueva faceta como concursantes de realities.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL