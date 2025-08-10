Una por una: de qué tratan las 16 historias de Homo Argentum, la nueva película de Guillermo Francella

Este jueves 14 de agosto se estrena Homo Argentum, la nueva película protagonizada por Guillermo Francella. El gran atractivo de esta cinta, dirigida y escrita por Mariano Cohn y Gaston Duprat, los mismos de El Encargado, es que el cómico interpreta a 16 personajes diferentes en 16 historias diferentes.

Así es Homo Argentum

La película dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn presenta dieciséis relatos independientes uno del otro. Cada uno de ellos muestra, con humor y crítica social, una visión de lo que sus directores consideran que define a la esencia del argentino, inspirándose en clásicos italianos, historias reales y hasta situaciones que se hicieron virales en el último tiempo.

Quien hace funcionar, y protagoniza, cada uno de esos relatos es Guillermo Francella. El actor saca a relucir toda su gama actoral y entrega 16 interpretaciones diferentes que, igualmente, es imposible despegar de algunos de sus otros trabajos anteriores. Después de todo, Francella sigue siendo Francella.

Así son las 16 historias de Homo Argentum

Como suele ocurrir cuando se presentan tantas historias, hay algunas que se destacan por sobre otras y temáticas que resultan más interesantes. En estas viñetas encontramos todo tipo de situaciones y remates, y algunas que, lógicamente, están mejor logradas que otras.

Felipe Keller

En esta historia, Guillermo Francella interpreta a Felipe Keller, que se encuentra con Ana (Eva de Dominici). Lo que parece ser una subida más en ascensor hasta el piso 54, se termina convirtiendo en una negociación a contrarreloj cuando la joven se rasga la rompa y amenaza con salir gritando que quiso atacarla si no le da 50.000 dólares.

Eduardo y Axel

En este corto, Guillermo Francella hace de Eduardo, un empresario que se dedica a comprar y vender empresas, que conoce a Axel (Milo J), un adolescente en situación vulnerable que sueña con comprarse zapatillas. Todo gira en torno a ellos dos y a las dinámicas y charlas en las que se ven las diferencias de sus realidades.

Francella como Eduardo en HOMO ARGENTUM. Foto: captura del trailer de Star+

Barrientos

Barrientos trabaja en una garita de seguridad. Una noche se encuentra con una joven totalmente alcoholizada que grita en la casa de su aparente ex pareja. Al verlo, la chica le pide que la suba a su auto y allí comienzan a desencadenarse una serie de enredos en los que, esta vez, se pone en juego la diferencia de edad y de época entre ambos.

Iván, un director de cine con conciencia social

En este corto, Francella interpreta a Iván, un director de cine galardonado que públicamente hace gala de su conciencia social. Sin embargo, detrás de cámara, muestra una faceta totalmente diferente, en la que saca a relucir su verdadera personalidad.

Francella como Iván en HOMO ARGENTUM. Foto: captura del trailer de Star+

La inseguridad y el clip viral

Cansados de la inseguridad, un grupo de vecinos organiza una marcha para reclamar y atraen la atención de la prensa. Entre todos ellos se destaca el personaje de Francella, que tiene un discurso a favor de la tenencia de armas y la defensa del hogar que rápidamente se hace viral. Esa noche, todas sus creencias son puestas a prueba.

Familia argentina

Dos padres conversan con su hijo y le dicen que llegó el momento de abandonar la casa porque está cerca de cumplir 40 años. El corto se centra en esta charla entre los tres, en la que de un lado se exponen los argumentos por los que tiene que irse y, del otro, los que impedirían que lo haga.

Una charla incómoda en HOMO ARGENTUM. Foto: captura del trailer de Star+

El regalo del abuelo

Un hombre regresa de Miami y le trae un robot importado a su nieto que asegura que no se puede conseguir en el país. El niño se lo muestra a uno de sus amigos y este le dice que tiene uno igual, pero comprado en Argentina. Una frase que desata todo tipo de situaciones.

En busca de las ráices

Un hombre viaja a Italia para conocer a la familia de su abuelo y encontrarse con esa rama de su familia. Lo que parecía ser un encuentro cargado de nostalgia y cariño, se termina convirtiendo en una charla que gira hacia lugares inesperados y bastante más conflictivos.

Sumado a estas historias, hay otras más pequeñitas, que también cuentan tramas interesantes. Tres hijos le piden al padre que ponga todos los bienes a su nombre luego de que este le diga que está de novio; una pareja acompaña a su hija al aeropuerto porque se va a vivir a España; y un hombre compra finalmente el auto de sus sueños y sufre un choque cuando apenas empezaba a disfrutarlo, quedando atrapado en un embotellamiento.

Francella como Presidente en HOMO ARGENTUM. Foto: captura del trailer de Star+

Por último, también existen otras que parecen querer representar momentos puntuales. Una cadena nacional y el mensaje de un Presidente, un almuerzo solidario en manos de un cura que trabaja en barrios vulnerables o la vida de un arbolito de la calle Florida, son algunas de las que se pueden ver. En todas ellas, Guillermo Francella se destaca y hace gala de todos sus recursos, incluso por fuera de la comedia, como ya ha demostrado en más de una oportunidad.