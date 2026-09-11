Guillermo Francella y el elenco de Desde el Jardín celebraron el éxito teatral con una cena íntima: las mejores fotos

Después de una temporada marcada por el regreso de Guillermo Francella al teatro porteño, el actor compartió una cena íntima junto a parte del elenco de Desde el Jardín. La reunión se llevó a cabo este jueves por la noche en un restaurante de la Costanera y tuvo como motivo principal celebrar el buen momento que atraviesa la obra.

Así fue la cena íntima de Guillermo Francella con el elenco de Desde el Jardín

Durante la velada, Guillermo Francella estuvo acompañado por Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Carla Pandolfi, Mayra Homar y Horacio Erman. La cena fue organizada por el relacionista público Leo Mateu, amigo del protagonista, quien suele reunir a figuras del espectáculo, empresarios y personalidades de distintos ámbitos en el restaurante MARO.

Carla Pandolfi, Andrea Frigerio, Horacio Erman, Mayra Homar, Guillermo Francella y Martín Seefeld. (Foto: RED CARPET AGENCY)

Durante el encuentro, el elenco brindó por el éxito de Desde el Jardín. La noche transcurrió entre platos para compartir, carnes y una selección de vinos y espumantes, en un ambiente distendido y alejado de las funciones.

La cena encontró a los protagonistas de la obra en un momento diferente al de la rutina teatral. Entre brindis y platos compartidos, Guillermo Francella y sus compañeros de elenco celebraron el recorrido del espectáculo y el buen recibimiento que tuvo desde su llegada a la cartelera porteña. La velada también contó con música a cargo de la DJ residente Lolo Gasparini.

Guillermo Francella disfrutó de una noche especial junto a sus compañeros de Desde el Jardín. (Foto: RED CARPET AGENCY)

La obra, que se estrenó el 28 de marzo de 2026 en el Teatro Metropolitan, marcó el regreso del protagonista de El Encargado a la calle Corrientes. Se trata de una adaptación teatral de Being There, la novela de Jerzy Kosinski que también fue llevada al cine en 1979 con Peter Sellers como protagonista.

En la puesta argentina, Guillermo Francella interpreta a Chance Gardiner, un hombre que pasó toda su vida dentro de la mansión de un millonario y cuyo único contacto con el mundo exterior estuvo relacionado con el cuidado del jardín y la televisión. Tras la muerte de su benefactor, debe enfrentarse por primera vez con una sociedad que desconoce y, por su particular manera de expresarse, termina siendo interpretado como un hombre de gran sabiduría.

Guillermo Francella en Desde el Jardín. (Foto: Prensa SWM)

El look de Andrea Frigerio para la noche de celebración

Para la cena, Andrea Frigerio eligió un look en una de las gamas que marcó la temporada de invierno: el marrón chocolate. La actriz llevó una blusa de satén, de mangas largas, que combinó con un pantalón negro de terciopelo, de silueta recta y ligeramente holgada.

La combinación de chocolate y negro logró un equilibrio entre elegancia y calidez, con dos texturas que aportaron profundidad al outfit. El terciopelo, uno de los géneros asociados a los looks de noche, sumó una cuota más envolvente mientras que el satén de la blusa se destacó por su acabado luminoso.

Andrea Frigerio posó junto a Leo Mateu. (Foto: RED CARPET AGENCY)

En los accesorios, la exmodelo apostó por la sutileza y los detalles dorados. Completó el look con aros pequeños, un reloj en negro y dorado y zapatos negros de punta, un clásico que acompañó la propuesta sin quitarle protagonismo a las prendas. Para el beauty look, eligió un bob descontracturado con suaves ondas y un maquillaje natural y luminoso.