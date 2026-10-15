Andrea Frigerio reveló su secreto para desafiar el paso del tiempo: estudios, hábitos saludables y nuevo libro

Andrea Frigerio se consolidó como una de las figuras más completas, carismáticas y respetadas en la historia de los medios de comunicación en la Argentina. A lo largo de su destacada trayectoria, supo brillar con luz propia como modelo de pasarela, conductora de televisión y una talentosa actriz de cine y teatro. Su versatilidad y elegancia natural la convirtieron en un ícono indiscutido de la cultura popular rioplatense. Hoy en día, a sus 65 años, la multifacética artista sigue cautivando al público con una vitalidad y una frescura que parecen inalterables frente al transcurso de los años. Es por eso que Frigerio decidió compartir públicamente su secreto para desafiar el paso del tiempo.

El secreto de Andrea Frigerio para desafiar el paso del tiempo

El secreto de Andrea Frigerio para desafiar el paso del tiempo: estudios, hábitos saludables y nuevo libro

A sus 65 años, Andrea Frigerio, reconocida conductora, modelo y actriz argentina, continúa demostrando una vitalidad asombrosa que despierta la admiración del público. A lo largo de su exitosa carrera en los medios, supo reinventarse constantemente, consolidándose primero en las pasarelas de moda, luego liderando importantes programas de televisión y finalmente consagrándose en el ámbito de la actuación en cine y teatro. Esta extensa trayectoria la posiciona como un referente indiscutido de elegancia y bienestar.

Es por esto que muchos de sus seguidores no dudan en preguntarle sobre su rutina de autocuidado, y la artista revela en diversos posteos que prefiere enfocarse en el bienestar integral antes que en recetas mágicas, destacando que el cuidado diario es fundamental para mantener la armonía. En las últimas horas, emocionó a todos al revelar algunos de sus secretos y un proyecto que unifica a todo esto. "Siempre intenté cuidar mi salud desde lo cotidiano: comer bien, descansar, moverme, escuchar mi cuerpo y elegir profesionales en quienes confío. Hoy siento que llegó el momento de dar un paso más: conocer con mayor precisión qué sucede dentro de mi organismo", comenzó expresando.

Esta búsqueda constante de equilibrio y bienestar integral fue el motor principal que la impulsó a volcar todas sus vivencias en papel. Su nuevo libro, titulado "Belleza emocional", es el fiel reflejo de esta filosofía de vida, donde compartirá abiertamente sus hábitos y aprendizajes cotidianos, reforzando la firme convicción de que sentirse bien no depende en absoluto de la edad biológica, sino del balance y la armonía que construimos activamente entre el cuerpo, la mente y nuestras emociones.

El secreto de Andrea Frigerio para desafiar el paso del tiempo



¿De qué se trata el nuevo libro de Andrea Frigerio?

El nuevo libro de Andrea Frigerio, titulado "Belleza emocional", nace de una mirada profunda sobre el bienestar integral, planteando la idea de que "disfrutar la vida y cuidarla forman parte de una misma elección" . En esta obra, la autora comparte abiertamente sus hábitos y aprendizajes cotidianos bajo la firme convicción de que sentirse bien no es una cuestión de edad, "sino del equilibrio que construimos entre el cuerpo, la mente y nuestras emociones" . Sin embargo, el libro no se queda solo en la rutina diaria, sino que refleja un paso fundamental en su vida actual: la decisión de conocer con mayor precisión científica qué sucede dentro de su organismo para trazar una estrategia de salud a largo plazo.

Para lograr este objetivo, Frigerio decidió iniciar un viaje de longevidad en conjunto con "ERA Longevity". Este proceso especializado comienza con una rigurosa consulta médica integral, estudios específicos y un detallado análisis de biomarcadores que le permiten comprender el funcionamiento real de su cuerpo. Lo que más destaca la actriz de este proyecto es su enriquecedor abordaje interdisciplinario, el cual involucra a "médicos de distintas especialidades trabajando en conjunto, conectando cada parte de la salud y tomando decisiones a partir de información concreta" . La actriz encara toda esta enriquecedora experiencia con una enorme curiosidad por aprender, asumiendo el compromiso de compartir cada nuevo descubrimiento, convencida de que "cuidarnos también es conocernos, anticiparnos y elegir cómo queremos vivir los próximos años" .

El secreto de Andrea Frigerio para desafiar el paso del tiempo

A sus 65 años, esta incansable artista demuestra que su vitalidad no tiene techo. A la enorme lista de exitosos proyectos que marcaron su carrera, hoy se suma con fuerza su nuevo libro, "Belleza emocional", cerrando así un círculo perfecto de aprendizaje, salud y plenitud absoluta.

A.E