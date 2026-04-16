Andrea Frigerio mostró un recuerdo fashion y dio cátedra del corte de cabello tendencia moderna

Andrea Frigerio es una de las actrices más importantes del cine argentino. Sus roles en grandes éxitos hicieron que, en los años 80, se volviera una de las modelos más prometedoras de las revistas de moda. Así, desplegó su amor por el fashionismo en diversas tapas y generó el cariño de muchos expertos. En los últimos días, compartió un recuerdo fashionista en sus redes sociales, y demostró sus conocimientos al haber lucido el corte de cabello que es tendencia y moderno.

El recuerdo fashion de Andrea Frigerio

Andrea Frigerio demostró ser una influencia con un recuerdo fashionista

Desde siempre, Andrea Frigerio demostró la elegancia y la sensualidad con sus apuestas en la moda, presencia en eventos y protagonismo en reconocidas tapas de revista. Ella es una de las modelos denominadas "las Diosas" que marcaron la tendencia en los 80, y que lo siguen haciendo en la actualidad. Sin embargo, los expertos notaron que sus conocimientos sobrepasaban el tiempo y las temporadas, y ella decidió compartir un recuerdo fashion que demostró el corte de cabello tendencia moderna.

En su cuenta de Instagram, compartió una parte de la foto original de Archivo de Moda Arg, y escribió con nostalgia: "Me llegó esta foto hecha por el gran Oscar Burriel hace unos cuantos años. Me acuerdo que ese corte de pelo tuvo un éxito impresionante y lo mantuve unos cuantos años". Por último, Frigerio reflexionó: "Qué linda fue esa época para la moda, para la música. Tengo recuerdos imborrables. Gracias Archivo de Moda Arg".

En la postal, ella lucía un increíble bob clásico con flequillo recto, cortado hasta sus pómulos, y de un lacio impecable. Esta tendencia comenzó a verse en las celebridades en los últimos meses, y los expertos coronaron a la actriz como una visionaria de la moda.

El recuerdo fashion de Andrea Frigerio / Créditos: IG @archivodemodaarg

Lejos del bob clásico vintage, Andrea Frigerio apunta al pelo largo

Durante los últimos años, Andrea Frigerio apuntó por alejarse de los cabellos cortos y dejar que su natural crezca. Además, decidió dejar su color morocho y apuntó por la tendencia elegante de las ondas o el extremadamente lacio. Lo que sí dejó en claro es que, si bien volvió la tendencia del bob clásico en las celebridades, ella prefirió ir por el natural style, pero celebrar los favoritos que había elegido en sus días de modelo de tapa.

Lejos del bob clásico vintage, Andrea Frigerio apunta al pelo largo



Los expertos fashionistas no dudaron en acompañar el posteo que subió la actriz, de comentarios enamorados por el corte bob clásico y marcando la influencia que es desde sus comienzos en el modelaje. Por su parte, sus seguidores recordaron aquellos años y destacaron sus momentos favoritos de ella y de la industria de la televisión argentina. Andrea Frigerio mostró un recuerdo fashion y dio cátedra del corte de cabello tendencia moderna.

A.E