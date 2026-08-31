Así fue el cumpleaños de Andrea Frigerio con el festejo más largo de la historia: “Cumplo 1500”

La reconocida actriz y modelo Andrea Frigerio cumplió años y decidió compartir con sus seguidores de Instagram parte de los momentos únicos que vivió en este día tan especial. A través de imágenes y videos, la artista mostró cómo fue el comienzo de su cumpleaños, los encuentros familiares y la celebración junto a sus compañeros de teatro, recibiendo el cariño de todos los que la rodean.

Andrea Frigerio mostró en sus redes sociales la celebración con su familia

El cumpleaños de Andrea Frigerio arrancó con una sorpresa muy dulce por parte de su familia, la propia actriz compartió en su cuenta de Instagram las instantáneas, donde se la ve con una bata blanca, el pelo mojado en la cocina de su casa, cuando recibe una torta de cumpleaños.

Andrea Frigerio festejando su cumpleaños//Instagram

Al son de las voces de sus seres queridos cantándole “¿Cuántos años cumplís?”, la actriz bromea con una sonrisa: “Cumplo 1500”. Este gesto fue solo el inicio de una serie de festejos que continuarían a lo largo del día. “Esta mañana me desperté y me estaba esperando la familia en la cocina con torta y velitas y después nos fuimos a almorzar toda la familia y la pasamos bomba”, escribió la artista en su perfil.

Más tarde, Frigerio documentó otro momento cargado de alegría, una comida en un restaurante con su marido, sus hijos y nietos. En este encuentro, la protagonista reflejó la importancia de la familia en su vida y lo especial que fue compartir esta fecha con las generaciones que la acompañan y apoyan.

Andra Frigerio junto a su familia//Instagram

Andrea Frigerio reveló la sorpresa de sus compañeros de elenco por su cumpleaños

Pero la fiesta tuvo un capítulo más, Andrea Frigerio contó que durante la segunda función de “Desde el jardín”, obra que protagoniza junto a Guillermo Francella en el Teatro Metropolitan, sus compañeros de elenco y el público. “Este año el festejo de cumpleaños fue maravilloso, cómo les conté empezó el sábado después de la segunda función de Desde el Jardín con mis adorados compañeros en el escenario y el público cantándome el feliz cumpleaños, después el brindis y me fui a dormir tardísimo”.

Andrea Frigerio//Instagram

Además, sus compañeros le dieron una sorpresa que ella compartió con sus seguidores de Instagram a través de un vídeo. Allí se observa al equipo de la obra cantándole el feliz cumpleaños y ella sosteniendo una enorme torta de chocolate. “A la tarde volví al teatro y otra vez torta velitas y pogo. Gran cumpleaños, fue realmente un muy feliz cumpleaños. Gracias por todos los mensajes tan cariñosos que iré contestando de a poco. El cumpleaños más largo de la historia”, cerró.

Así, con varias celebraciones distintas, pero igual de significativas, Andrea Frigerio celebró sus 65 años y vivió un día cargado de afecto, risas y momentos para atesorar. Su carisma sigue conquistando tanto dentro como fuera del escenario, y este cumpleaños fue sin duda un reflejo del amor y respeto que despierta en familiares, colegas y fans. Con un año más que suma a su extensa y reconocida carrera, la actriz continúa activa y vigente en la escena teatral y mediática, demostrando que la pasión por su oficio y la alegría de compartir con sus seres queridos es el verdadero motor de su vida.