Andrea Frigerio renovó su living de exterior: sillones de madera, camastro y la alfombra que comparte con Zaira Nara

La temporada estival exige espacios que inviten al disfrute y la calma absoluta. Andrea Frigerio renovó su living de exterior bajo una premisa clara: integrar muebles nobles en un entorno natural que celebre la vida al aire libre. En este rincón junto a la piscina, cada pieza cumple una función específica, logrando una estética impecable que invita a la desconexión total.



Andrea Frigerio mostró cómo renovó el living exterior.

Andrea Frigerio apuesta por armonía natural



El mobiliario de madera se convierte en el pilar fundamental de este renovado espacio, ofreciendo una calidez orgánica que dialoga con el verde del jardín. La disposición de los sillones y el camastro genera una atmósfera de descanso genuino, donde la elección de materiales duraderos garantiza que la estética no sacrifique la comodidad.

Andrea Frigerio en su living exterior.



La pieza que termina de definir el área es una alfombra de exterior con un marcado diseño de rayas blancas y negras. Más allá de su valor estético, esta pieza aporta dinamismo al conjunto y, tal como destaca Andrea, ofrece una resistencia ideal para la intemperie. La capacidad de este elemento para mantenerse impecable ante la lluvia o el uso diario refuerza la idea de un diseño pensado para habitarse sin restricciones, manteniendo siempre una elegancia sobria y actual.

Living exterior de Andrea Frigerio.



El lenguaje estético que conecta a Andrea Frigerio, Zaira Nara y Lucía Celasco



Es notable cómo las elecciones de Andrea Frigerio convergen con las preferencias estéticas de figuras como Zaira Nara y Lucía Celasco. Estas referentes han adoptado un estilo que valora la funcionalidad de elementos gráficos —como las alfombras a rayas— en exteriores, creando espacios con personalidad y carácter. La propuesta de Frigerio se alinea con una tendencia creciente que prioriza la coherencia visual entre los ambientes de interior y los espacios abiertos.

La alfombra a rayas coincide con Lucía Celasco y Wanda Nara.



Esta coincidencia de estilo demuestra que existe un interés compartido por elevar la categoría de los espacios abiertos mediante piezas de diseño que marcan tendencia. Al replicar criterios de sofisticación y practicidad, estas figuras logran que sus hogares reflejen una elegancia natural, convirtiendo sus terrazas y jardines en verdaderos escenarios de diseño.

Andrea Frigerio, al igual que Zaira y Lucía, comprende que la clave de una casa contemporánea radica en la capacidad de transformar los rincones cotidianos en lugares especiales que inviten al deleite estético, demostrando que el buen diseño vive en los detalles.