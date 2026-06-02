De Andrea Frigerio a Cecilia Roth y Nancy Dupláa: los mejores looks de los Premios Sur 2026

La vigésima edición de los Premios Sur se llevó a cabo en el Teatro Presidente Alvear y reunió a grandes personalidades de la industria audiovisual. Entre ellas, Andrea Frigerio, Cecilia Roth y Nancy Dupláa se robaron gran parte de las miradas con sus apuestas de moda, en una noche donde los premios compartieron protagonismo con los estilismos de las celebridades.

La ceremonia también contó con la presencia de reconocidas figuras como Mercedes Morán, Leticia Brédice​, Pablo Echarri, Julieta Cardinali, Violeta Urtizberea, Fernán Mirás y Minerva Casero, entre otros invitados que desfilaron por la alfombra roja. Así, además de celebrar a las producciones más destacadas del cine nacional, la gala volvió a convertirse en una verdadera vidriera de tendencias y elegancia.

De Andrea Frigenio a Nancy Dupláa y Cecilia Roth, los mejores looks de los Premios Sur

Andrea Frigerio apostó por el glamour clásico con un vestido strapless negro de Fabián Zitta. Confeccionado en mikado de seda, el diseño destacó por su elegante corte sirena y por un imponente maxi godet plisado que aportó volumen, movimiento y un efecto teatral a cada paso. La actriz completó el look con exclusivas piezas de Jean Pierre Joyeros, incluyendo pulseras, aros y un anillo de oro blanco con brillantes en tallas princess y baguette.

Andrea Frigerio en los Premios Sur 2026

Para los Premios Sur, Nancy Duplaá eligió una propuesta sobria y elegante, fiel a un estilo clásico que nunca pasa de moda. La actriz lució un vestido largo negro de silueta recta y caída fluida, con líneas limpias y un diseño minimalista que apostó por la sofisticación sin recurrir a excesos. Uno de los detalles más destacados fueron las mangas amplias con efecto capa, que aportaron movimiento y un toque dramático al conjunto.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Cecilia Roth apostó por una elegante propuesta total black con inspiración power dressing. La actriz lució un vestido tipo blazer de corte estructurado, con hombros marcados y llamativos botones joya plateados que aportaron sofisticación y carácter al diseño. El profundo escote en V sumó un toque de sensualidad equilibrado por la sobriedad de la silueta, mientras que las medias translúcidas y los stilettos negros completaron un estilismo monocromático, estilizado y atemporal.

Cecilia Roth en los Premios Sur 2026

Con estilos propios y elecciones que no pasaron desapercibidas, Andrea Frigerio, Cecilia Roth y Nancy Duplaá lograron ubicarse entre las figuras más comentadas de la noche. Sus looks aportaron brillo a una ceremonia que, además de premiar al cine argentino, volvió a consolidarse como uno de los eventos más elegantes del año.

Los looks más impactantes de los Premios Sur 2026

Cecilia Brédice en los Premios Sur

Juan Minujín en los Premios Sur

Dolores Fonzi en los Premios Sur

Mercedes Morán en los Premios Sur 2026

Julieta Cardinali en los Premios Sur 2026

Violeta Urtizberea en los Premios Sur 2026

Mariana Genesio Peña en los Premios Sur 2026

Angelo Mutti Spinetta en los Premios Sur 2026

Fotos: Sergio Piemonte/CARAS