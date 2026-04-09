Así nació la amistad de Andrea Frigerio y Nequi Galotti hace más de 30 años

Si hay dos celebridades que sortearon los años y los diferentes estilos de vida, esas fueron Andrea Frigerio y Nequi Galotti, que mantienen una relación de amistad fuerte desde hace más de 30 años. Ambas mujeres comenzaron en el mundo del modelaje, pero sus intereses las llevaron a crecer en distintos ámbitos. Desde un cariño que comenzó en pasarelas hasta volverse testigo de bodas y pasar vacaciones juntas, la actriz y la modelo demostraron que su unión sigue siendo como en sus comienzos.

Andrea Frigerio y Nequi Galotti

Así comenzó la amistad de Nequi Galotti y Andrea Frigerio, hace más de 30 años

Por la década de los 80, había modelos que ya marcaban tendencia en las tapas de las revistas y las pasarelas. Andrea Frigerio era una actriz de primera que tuvo una oportunidad de lujo: ser la protagonista de una tapa de un reconocido medio de comunicación. Su inexperiencia la llevó a tener nervios al meterse al mundo de la moda, pero también la unió con una modelo de gran trayectoria: Nequi Galotti. Según se cuenta, la experta fashionista fue de gran ayuda a la actriz, forjando así una amistad vinculada con el trabajo.

Andrea Frigerio y Nequi Galotti

Sin embargo, con el correr de los años, ambas mantuvieron vidas diferentes, enfocándose en lo que de verdad les gustaba. Por su parte, Frigerio siguió creciendo en la televisión, el cine y el teatro, volviéndose una clave para grandes éxitos. Por el otro, Galotti formó una tierna familia, mientras siguió marcando paso como conductora de programas de moda. Su amistad, a pesar de los diferentes caminos, se mantuvo, tanto que Nequi decidió que Andrea sea la testigo de su boda con Bartolomé Mitre.

En los últimos años, comparten eventos importantes y viajes divertidos a Madrid o Punta del Este, además de celebrar juntas sus cumpleaños. En uno de los posteos que se dedicaron, se destacó la unida relación, cuando la actriz marcó haber vivido risas, charlas, complicidad y un sentimiento de protección que se mantiene. Por su lado, en redes sociales, Nequi definió su amistad como una "de tantos años, de experiencias vividas, de desafíos superados, de un profundo entendimiento mutuo, de confianza, apoyo, risas y recuerdos inolvidables. ¡La alegría de sentirnos comprendidas y valoradas, siempre presentes más allá de las circunstancias! La amistad, un tesoro que nos regaló la vida que vale más que cualquier posesión material".

Andrea Frigerio y Nequi Galotti

Nequi Galotti y Andrea Frigerio: parte de uno de los grupos más consagrados de modelos

En la década de los 80, había un grupo de modelos que eran denominadas "Diosas", que se robaron los corazones de todos. Entre ellas, se encontraban Nequi Galotti, Andrea Frigerio, Teresa Calandra y Evelyn Scheidi, mujeres que marcaron tendencia y una fuerte amistad que aún en la actualidad se mantiene. Esta generación de supermodelos se mantuvo fuerte, frente a diversas adversidades que surgieron en sus vidas, y demostraron que las pasarelas, lejos del común juzgamiento, fue el lugar ideal para entablar una relación de lealtad y protección mutua.

Las diosas

A pesar de esto, Andrea Frigerio y Nequi Galotti marcaron su unión personal, gracias al acompañamiento de la modelo frente a un nuevo mundo en el que se presentaba la actriz. En 2001, en el casamiento con Bartolomé Mitre, esta amistad se reforzó, al darse un rol esencial en un día importante. En la actualidad, se acompañan en todos los proyectos nuevos que realizan, se muestran orgullosas por las otras, y no dudan en darle un espacio a pasar el tiempo juntas.

A.E