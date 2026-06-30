Allegra Cubero marca tendencia con su look urbano: jean personalizado, campera y botas

Ser hija de Nicole Neumann, una de las grandes referentes de la moda en Argentina, hizo que Allegra Cubero creciera rodeada de pasarelas, campañas y producciones fotográficas. Con el paso de los años, la adolescente comenzó a construir su propio camino dentro de la industria y, a sus 15 años, ya trabaja junto a distintas marcas, consolidando una identidad que combina las tendencias actuales con un estilo muy personal.

Allegra Cubero deslumbró con su último atuendo

Cada una de sus apariciones en redes sociales refleja esa evolución. En esta oportunidad, Allegra Cubero sorprendió con un look urbano de inspiración grunge, donde el jean intervenido, las siluetas amplias y los detalles desgastados marcaron el ritmo de un conjunto que reafirma una de las tendencias más fuertes de la temporada.

El total denim de Allegra Cubero que se robó todas las miradas

El eje del estilismo estuvo en un conjunto de denim con acabados intervenidos. Allegra Cubero eligió una campera de jean cropped en tono beige, con efecto lavado y detalles marmolados en negro, un diseño que aportó un aire relajado sin perder sofisticación. Debajo llevó un top blanco ajustado de escote recto, una prenda básica que equilibró el protagonismo del denim y dejó ver sutilmente el abdomen.

Allegra Cubero lució el demin como protagonista

Sin embargo, todas las miradas se dirigieron al pantalón: un jean de corte wide leg, tiro medio y efecto acid wash en tonos celestes y grises, con un acabado desgastado que remite a la estética noventosa y que hoy volvió a posicionarse entre las grandes tendencias. La combinación entre ambas prendas creó un total look de jean moderno y desenfadado, donde las texturas y los efectos sobre la tela fueron los verdaderos protagonistas.

Las botas y los detalles que elevaron el estilismo de Allegra Cubero

Para completar el outfit, Allegra Cubero apostó por unas botas negras de punta fina, un calzado que aportó un contraste elegante frente al carácter casual del denim y ayudó a estilizar la figura. El detalle demostró cómo un solo accesorio puede transformar un conjunto relajado en una propuesta mucho más sofisticada.

El último estilismo de Allegra Cubero

El beauty look acompañó la misma línea de naturalidad. Llevó el cabello rubio, largo y lacio, peinado con raya al medio, mientras que el maquillaje se mantuvo en tonos neutros, dejando que la ropa concentrara toda la atención. Con esta apuesta, Allegra Cubero volvió a demostrar que heredó el gusto por la moda y que, a pesar de su corta edad, ya comienza a construir un estilo propio.