Ingrid Grudke habló como nunca de su noviazgo con Cristóbal López: "El me gustó, fue auténtico"

En una entrevista profunda y sincera para el programa Caras Gla, conducido por Marcelo Polino, la reconocida modelo Ingrid Grudke decidió abrir su corazón y compartir aspectos desconocidos sobre su pasado amoroso con el empresario Cristóbal López. La charla, que forma parte del ciclo Caras TV, se convirtió en un espacio de honestidad donde Ingrid habló sin filtros sobre una de las relaciones más mediáticas de su vida.

Ingrid Grudke//Caras TV

Ingrid Grudke recordó su noviazgo con Cristóbal López

Durante el programa, se repasaron tapas emblemáticas de la revista Caras en las que Ingrid Grudke fue protagonista, siendo una de ellas junto a López. “Me perseguían todos los medios por todos lados”, confesó la modelo, reflejando la intensidad de la exposición pública que vivieron durante ese tiempo. A través de estas imágenes y recuerdos, la entrevistada rememoró cómo comenzó todo con Cristóbal, desde una amistad hasta una relación sentimental que marcó una etapa importante en su vida.

Ingrid Grudke con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

Tras más de una década de aquel amor, la conductora contó que en ese momento no tenía un conocimiento profundo sobre la figura pública de López. “Yo no sabía quién era el personaje, me gustó y bueno, fue auténtico”, expresó con total sinceridad. Su vínculo creció en confianza y cercanía en los primeros meses de noviazgo, hasta convertirse en algo más serio.

Ingrid Grudke contó cómo comenzó su amor con Cristóbal López

La historia entre Ingrid Grudke y Cristóbal López surgió en un contexto personal complicado para la modelo, quien venía de atravesar una relación larga y difícil. “Yo venía de otra relación un poco escandalosa. Tuve 14 años con un empleado público. Tuve una linda pareja durante 10 años, los últimos 4 años no fue lo mejor”, reveló Ingrid, haciendo referencia a las dificultades que enfrentó en su vida sentimental previa. Sin querer entrar en detalles polémicos, reconoció que “pasaron muchas cosas que no quiero entrar en polémica, por ahí la gente se horroriza más con esto, pero como todas las separaciones fueron difíciles”.

Ingrid Grudke en Caras Glam//Caras TV

Tras esa etapa compleja, la modelo tomó una decisión valiente: dejar atrás su pasado y reconstruirse de cero. “Me fui de una casa totalmente armada, de trabajar muchísimo, me fui a empezar de nuevo, de dejar todo”, contó la artista, reflejando tanto el desafío como la esperanza que implicó este cambio radical en su vida. Así, la ruptura no sólo significó un cierre sino también un nuevo comienzo.

Tiempo después, la vida le presentó a Cristóbal López, con quien inició una relación. “Dejé todo y al tiempo, bueno, conocí a Cristóbal y empecé a salir con él. Estuvimos dos años y algo”, relató Ingrid Grudke. Cabe recordar que la relación terminó abruptamente cuando el empresario se vio involucrado en causas judiciales.