Una psicóloga sentencia a Marcos Giles y Angela Torres: "Ridiculizar no tiene nada que ver con el amor"

La relación entre Ángela Torres y Marcos Giles volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales luego de un episodio ocurrido durante la cobertura de la Selección Argentina en Miami. Mientras realizaba una entrevista callejera junto a Nico Occhiato, el streamer hizo un gesto subido de tono tras enviar un saludo a una joven llamada Cande, una actitud que fue cuestionada por los usuarios, quienes consideraron que se trató de una falta de respeto hacia su pareja.

Marcos Giles y Ángela Torres

La polémica no tardó en instalarse y reavivó el debate sobre los límites del humor dentro de una relación. Incluso, muchos señalaron la reacción de Ángela Torres, quien inicialmente se mostró sonriente junto a sus compañeros, aunque luego fue captada con visibles gestos de incomodidad. En ese contexto, una psicóloga especializada en vínculos analizó públicamente el caso y fue contundente: "Ridiculizar no tiene nada que ver con el amor".

La reflexión de una psicóloga sobre el comportamiento de Marcos Giles

A través de un video publicado en sus redes sociales, la psicóloga Flor Rodríguez utilizó el caso de Marcos Giles y Ángela Torres para reflexionar sobre la violencia psicológica dentro de las relaciones de pareja. Según explicó, el problema no radica únicamente en el gesto que realizó el streamer, sino en el significado que puede tener cuando una persona expone y ridiculiza a su pareja delante de otras personas.

"Lo que hizo Marcos con Ángela no solo son chistes sexistas que de por sí no deberían promoverse, sino que buscan ridiculizar a su pareja y no es la primera vez que lo hace", expresó la especialista. En su análisis, también sostuvo que este tipo de episodios pueden naturalizar formas de violencia psicológica que suelen comenzar con burlas o humillaciones disfrazadas de humor: "Ridiculizar no tiene nada que ver con el amor. Es un tipo de violencia psicológica que, si no se ponen límites, va a seguir escalando. La violencia psicológica es invisible, pero puede destruir más que un golpe", afirmó.

Marcos Giles filtró un chat con Ángela Torres

Esta no es la primera vez que la relación entre Marcos Giles y Ángela Torres queda expuesta públicamente. El pasado 11 de junio, el streamer protagonizó otra controversia cuando, durante una transmisión en vivo, compartió accidentalmente la pantalla de su computadora con WhatsApp Web abierto, dejando al descubierto una conversación privada con la cantante.

En ese intercambio, Ángela le expresaba su tristeza por la falta de tiempo compartido entre ambos: "Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir", escribió la artista. Luego agregó: "Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar".

Marcos Giles

Aunque Marcos Giles intentó minimizar el error asegurando que había querido cerrar la aplicación, las capturas del chat comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron un intenso debate sobre la dinámica de la pareja. Ahora, tras el episodio ocurrido en Miami y el análisis de la psicóloga, la relación de Ángela Torres y el streamer vuelve a ser objeto de discusión pública, esta vez con el foco puesto en los límites entre el humor, el respeto y las formas de violencia psicológica dentro de un vínculo.