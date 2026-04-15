La apasionante historia de amor de Andrea Frigerio y Lucas Bocchino: de dudar en la primera cita a casarse dos veces

Andrea Frigerio es una de las actrices más queridas de la ficción argentina. Su amor por su trabajo la llevó a ser parte de grandes éxitos que la posicionaron en la cima entre la industria del cine. Pero, y además de esto, ella es una de las celebridades con una apasionante historia de amor que, tras más de 30 años de matrimonio, sigue acompañándola en todos los nuevos proyectos que se propone. Su relación con Lucas Bocchino, padre de su hija Fini, es de las más enternecedoras, ya que comenzaron de una manera inesperada y nunca se soltaron la mano.

Andrea Frigerio, Lucas Bocchino

La apasionante historia de amor de Andrea Frigerio y Lucas Bocchino

Alrededor de 1992, Andrea Frigerio aún vivía el pesar de que, apenas un año, antes había finalizado su matrimonio con Eduardo Frigerio, padre de su hijo mayor Tomás. En esos momentos, ella no se encontraba lista para comenzar una nueva relación, pero un empresario que trabajo por un tiempo en la industria de indumentaria se enamoró en un flechazo de la gran actriz. Lucas Bocchino no dudó en buscar una primera cita con ella y, según contaron en diversas entrevistas, consiguió su número de teléfono a través de dos amigas de la modelo, Bárbara Durán y Paula Cahen D'Anvers.

Andrea Frigerio, Lucas Bocchino

Sin embargo, Frigerio no aceptó de inmediato ese nuevo amor y no fue hasta la primera cita que cayó enamorada del empresario cuatro años más joven que ella. "Dejame hacerte feliz", había sido la frase que él le dijo cuando se conocieron, y que ella destaca como una promesa cumplida, tras tanto tiempo de relación. Dos años después de ese momento, en un viaje a México, ella se preparó con la idea de casarse con él y, lejos de cualquier pronóstico, la boda ocurrió en una paradisíaca playa.

Desde el principio, Lucas Bocchino mostró una cercana relación a la vida que ya tenía armada Andrea Frigerio, sobre todo con su hijo Tomás, que para ese entonces tenía 10 años. Luego, la pareja consagró su familia con el nacimiento de Josefina, más conocida como Fini, la niña en común que sigue los pasos de su mamá en el arte de la actuación. En 2006, diez años después de aquella boda íntima, y tras el enojo de su familia y amigos, Lucas y Andrea decidieron renovar sus votos de amor, con un segundo casamiento. En esta ocasión, el mismo se volvió mediático no solo por la importancia dentro de la vida de las celebridades, sino también por la presencia de Diego Maradona.

Andrea Frigerio, Lucas Bocchino

Una familia consagrada por el arte y la moda

Lucas Bocchino es un empresario argentino, que estudió economía agropecuaria y administró campos. Sin embargo, logró encontrar una conexión con su esposa, Andrea Frigerio, a través del amor por el arte y la moda. Durante unos años, ambos compartieron trabajo en la industria de la indumentaria y, en la actualidad, son socios de la marca de fragancias que la actriz fundó: Roses are Roses.

Andrea destaca el compañerismo, la admiración mutua y el apoyo constante que recibe de parte de su esposo, sobre todo al momento de presentarse en importantes premios del cine o en nuevos proyectos teatrales. Así mismo, ambos muestran orgullo por Fini, quien también tiene un gran amor por el arte de la actuación. La joven siempre recibió el cariño de sus padres al momento de apuntar por la moda y el teatro en Europa, y fue recibida con brazos abiertos cuando decidió regresar a la Argentina.

Andrea Frigerio, Fini y Lucas Bocchino

La apasionante historia de amor de Andrea Frigerio y Lucas Bocchino es uno de los ejemplos que más enamoran a los usuarios de las redes sociales y fanáticos de la televisión argentina. Ellos, tras más de 30 años de relación, siguen demostrándose lo mucho que se adoran y acompañan, y celebran cada aniversario de casados, con las mejores postales del recuerdo. Su amor es un ejemplo para muchos que buscan ese compañerismo que ellos siguen manteniendo.

A.E