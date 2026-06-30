Ingrid Grudke: "En menos de dos años perdí a tres personas y me replanteé qué es vivir"

Ingrid Grudke compartió momentos de profunda reflexión en su visita a Caras Glam, el ciclo de Caras TV conducido por Marcelo Polino. La reconocida modelo hizo un emotivo repaso por los hitos más significativos de su vida, recordando a las personas cercanas que ya no están y cómo estos hechos la llevaron a replantearse sus prioridades y a valorar más los momentos con sus seres queridos.

Ingrid Grudke hizo un recorrido por los momentos más difíciles de su vida

Durante la entrevista para Caras Glam, Ingrid Grudke rememoró la pérdida de personas muy importantes en su vida, como su hermano Alfredo, conocido como Fredy, quien falleció en 2015 a los 37 años por una enfermedad renal crónica. También recordó la triste partida del diseñador Jorge Ibáñez en 2014 y de su asistente Franco Manganelli, a quien consideraba como un hermano y que falleció unos meses antes. "Después de la muerte de Jorge, falleció mi hermano... esto me hizo replantearme muchas cosas", confesó la modelo.

Ingrid Grudke//Caras TV

La historia de Ingrid revela cómo estos duros golpes la llevaron a cuestionar su forma de vivir y a valorar lo que realmente importa. "Era uno de los momentos que hoy, si lo cuento, la gente no lo cree, taxi aéreo, hacía cuatro provincias por fin de semana, tenía todo un equipo de trabajo que venía de Mendoza, bajaba en Buenos Aires, estaba mi chofer esperándome, me llevaba a hacer un desfile de Rosario, volvía, me tomaba un vuelo a San Juan, volvía y me iba a Córdoba", relató, mostrando la intensidad de su actividad profesional en esos años.

Ingrid Grudke con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

“Unos meses antes había fallecido mi asistente, Franco Manganelli, que era como mi hermano y lo extraño un montón. Después pasó lo de Jorge y me impactó, y al año mi hermano, Freddy de 37 años, entonces en menos de 2 años perdí mucho”, contó la conductora.

A pesar de su éxito, la artista admitió que estos acontecimientos la hicieron entender que la vida no es solo trabajo. "Eso sí me hizo replantear y pensar muchas cosas, decir, '¿qué es vivir?'", reflexionó, destacando la importancia de dedicar tiempo a su entorno y a sus seres queridos.

Ingrid Grudke//Caras TV

Ingrid Grudke reveló cómo esos momentos dolorosos le hicieron cambiar el modo de ver la vida

Tras atravesar estas pérdidas, Ingrid Grudke aseguró que su enfoque cambió para valorar más a su familia y amigos. "Yo estaba así, todo trabajo, como decís, bueno, facturar, facturar, facturar, chipeada de una manera y hasta el día de hoy me mantengo gracias a ese esfuerzo de ese trabajo. Construí un nombre, pero dije, 'No, tengo que empezar a disfrutar más a la gente que amo'", expresó.

La modelo resaltó que, pese a su éxito profesional, aprendió a priorizar los momentos con su mamá, sobrinos y personas que ama profundamente. "A mi entorno, mi mamá, mis sobrinos, no perderme de momentos especiales, de estar con la gente que yo quiero. No siempre un trabajo te hace feliz", afirmó con emoción.

Ingrid Grudke demostró con estas declaraciones para Caras TV que detrás de una carrera brillante de éxitos y mucho trabajo, hay una vida llena de aprendizajes y que los seres queridos que ya no están le han enseñado la importancia de aprovechar cada momento con quienes realmente importan.