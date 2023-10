Andrea Taboada nombró cuáles son las "Angelitas" con las que tiene una relación

Andrea Taboada se desvinculó de LAM hace unos meses y su abrupta salida del programa que conduce Ángel De Brito dio mucho que hablar. La teoría de que no este más en el ciclo giraba entorno a su pelea con Yanina Latorre y ahora, la panelista habló sobre las angelitas y reveló con quién todavía mantiene relación.

Andrea Taboada nombró cuáles son las "Angelitas" con las que se lleva bien

En dialogo con Revista Paparazzi, “Me encanta el programa, lo estoy disfrutando, es un cambio importante. Nací en BDV, es el mismo formato de panel, pero me permite hacer otras cosas. Todo es crecimiento”, confesó la panelista y sobre el grupo de WhatsApp expresó: “Me fui yo del grupo antes de que me echen”.

“Hablo con algunas como Pía y Nazarena. Ángel dijo que no me extraña ni me llamaría, pero claro, si tiene un montón. ¿Cómo me va a extrañar pobre santo si tiene que estar poniendo orden? Está todo bien con él", siguió la periodista. "Me encanta explorar y crecer. Siento que para mí todos los días es un nuevo día. En cuanto al laburo para mí es todos los días”, agregó Andrea Taboada sobre las angelitas con las que mantiene una relación.

