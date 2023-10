Andrea Taboada y Yanina Latorre tienen un enfrentamiento que parece no tener retorno. Las panelistas supieron ser muy buenas amigas, pero pasó algo en el medio y ahora están enemistadas. La ex angelita contó por qué motivo no se puede reconciliar con la mujer de Diego Latorre.

Andrea Taboada contó el motivo por el que no se puede reconciliar con Yanina Latorre

El sorpresivo despido de Andrea de LAM giró en torno a su pelea con Yanina y que la angelita pudo haber tenido una influencia para que Taboada se vaya del ciclo. Después de mucho tiempo, la panelista se refirió a su excompañera en una charla con Marcela Tinayre.

Andrea Taboada contó el motivo por el que no se puede reconciliar con Yanina Latorre

“En serio, no estaba guionado”, dijo la ex angelita. “Teníamos diferencias de criterios, de maneras de pensar. Cuando uno disiente no significa que haya odio. Lo que pasa es que la otra persona siempre quiere tener la razón. Y es un poco difícil”, respondió Andrea sobre si la razón de su rivalidad era por sentimientos o por opiniones en general.

“Se venía charlando, porque hay momentos, hay ciclos. Veníamos charlando. Ángel venía cambiando de angelitas, iba rotando. Y por ahí sentimos, o sintió, que se venía un cambio. Son 8 años de estar en LAM, más de 10 años de estar en BDV. Hemos construido una amistad”, se refirió a la salida de LAM, proyecto que compartía Andrea Taboada con Yanina Latorre.

AF

.