Andrés Nara reveló que dos de sus ex lo acosan por teléfono: “Me hackean y me mandan videos”

Andrés Nara y Alicia Barbasola están pasando por un momento muy duro. Tan solo hace unos días, la pareja anunció que habían perdido el embarazo por un aborto espontáneo. Horas después, comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación, sin embargo, el papá de Wanda y Zaira salió a aclarar de donde venían estos rumores y comentó el hostigamiento que está recibiendo por parte de dos de sus ex novias.

Así lo reveló en diálogo con Juan Etchegoyen, de Mitre Live. “Yo te daba el título enigmático de un famoso involucrado en un hackeo y según me cuenta él, este hackeo fue organizado por sus ex parejas. La persona involucrada es el padre de Wanda y Zaira, es Andrés Nara. Y déjenme decirles que está viviendo un calvario”, expresó el conductor, presentando el polémico tema.

Luego, siguió: “La semana pasada surgió el rumor de separación de Andrés y Alicia Barbasola, pero él me dijo que están muy bien pero que están pasando cosas rarísimas y muy feas que no se la desean a nadie”.

Fue entonces cuando Etchegoyen reprodujo un audio que Nara le envió. “Es realmente como estamos hablando, sin calificar ni poner términos con respecto a las exparejas porque no corresponde, pero nos están volviendo locos”, comenzó.

“Nos llaman a las 3 de la mañana, me hackean el teléfono a mí y también a Alicia, ponen cosas que no tiene nada que ver y uno tiene que ir aclarando. Es un tema terrible y hace rato que yo no tengo nada con ninguna de esas chicas. Mandan videos subidos de tono, no quiero aclarar quiénes son, pero llegado el caso lo voy a dar a conocer. Con Alicia estamos mejor que nunca, re contra enamorados y contra eso no van a poder”, detalló, explicando la tortura por la que está pasando.

El conductor luego reveló los nombres de las mujeres. “Lo que me cuentan es que una de las exnovias es Florencia Olivera, esto me lo confirma el mismísimo Andrés, y después hay otra ex involucrada que sería Cari Nara, obviamente el programa está abierto por si estas personas quieren hacer su descargo”, cerrando el tema e invitando a que puedan exponer su defensa en contra de las acusaciones de Andrés Nara por hostigamiento.

H.O