Así fue la despedida de soltera de Cande Ruggeri: “vestido de novia”, limusina y descontrol

Cande Ruggeri está atravesando uno de los momentos más especiales de su vida luego de que Nicolás Maccari, su pareja y padre de su hija Vita, le haya propuesto matrimonio en las paradisíacas playas de Punta Cana. El anuncio fue realizado por la misma modelo quien, anonadada por la romántica propuesta, mostró sonriente el sofisticado anillo de compromiso. No obstante, al parecer, todo está encaminado para que en poco tiempo se concrete esta petición, por lo que las amigas de la hija de Oscar Ruggeri comenzaron con los festejos de su despedida de soltera.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari junto a su hija, Vita | Instagram

Cande Ruggeri rodeada de amigas y una glamorosa limusina

Este domingo 16 de noviembre, Cande Ruggeri sorprendió a sus más de dos millones de seguidores con las postales más significativas de su primera despedida de soltera. La celebración estuvo a cargo de sus grandes amigas, entre ellas Sofía “Jujuy” Jiménez y Agustina Etchegoyen quienes también compartieron los momentos más icónicos del festejo. “Su propia experiencia es una locura; una vez en la vida hay que hacerlo”, dijo la modelo haciéndose eco de este divertido plan.

Despedida de Soltera de Cande Ruggeri | Instagram

Para esta ocasión, las chicas decidieron sorprender a la futura esposa de Nicolás Maccari con una versión de un vestido de novia hot. “Voy a llorar, es la primera vez que estoy vestida de novia; me pusieron hasta velo”, dijo emocionada la protagonista de su propia despedida de soltera quien no dejaba de mostrarse eufórica y llena de agradecimiento ante semejante gesto de amor.

En este marco, recordó que formó parte en numerosas oportunidades de producciones vestida a punto de ingresar al altar. “Entre 30, 40… 20 mil, pero esta es la primera vez que es en serio que estoy de novia. Voy a llorar”, recordó incrédula ante su inminente boda. “Fue todo muy power; no se imaginaba nada y con Agustina Echegoyen lo dimos todo para que la reina tenga la despedida que se merece”, confesó Jujuy Jiménez.

La descontrolada noche de Cande Ruggeri

Cada instante de estos festejos fue retratado con alegría por parte de las mentoras de esta gran despedida de soltera. “No sé por dónde empezar a contarles lo de ayer. ¡Qué noche! Te merecés todo”, escribió Agustina Etchegoyen junto a una imagen donde estaba Cande Ruggeri abrazada a un oso de peluche viviente.

Despedida de Soltera de Cande Ruggeri | Instagram

Por su parte, la fashionista nacida en Jujuy compartió detalles exclusivos del evento nocturno, aunque detalló que no iba a contar todo lo que vivieron juntas. Sin embargo, resaltó que hubo mucha planificación y logística para que tenga su despedida soñada junto a una glamorosa limusina, una noche a pura diversión con el show de Sex de José María Muscari, y un desayuno inigualable en un hotel de lujo. Descontrol cuidado, amigas cómplices y un traslado de película pusieron la pincelada final a esta gran sorpresa para la influencer.

A modo de agradecimiento, Cande Ruggeri compartió un tierno mensaje para Jujuy Giménez y Agustina Etchegoyen donde expresó su inmensa gratitud: “Primera despedida de soltera nivel épica. No puedo amarlas más, gracias por esto”. De esta manera, comenzó la cuenta regresiva para dar comienzo a su nuevo estado civil junto al papá de Vita.

