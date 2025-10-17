Ángel de Brito adelantó quién será el primer eliminado de MasterChef

La nueva edición de MasterChef Celebrity cerró su primera semana con un clima cargado de emoción y nerviosismo. Los famosos que no lograron destacarse en los desafíos iniciales tuvieron una última oportunidad para demostrar su talento culinario antes de la primera gala de eliminación.

MasterChef Celebrity

En la última emisión de MasterChef, los participantes debieron preparar un plato que los transportara a sus días de escuela. En esta oportunidad, el jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, elogiaron las propuestas de Pablo Lescano, Emilia Attias, Susana Roccasalvo y Momi Giardina. Fue tras dicha devolución que, Betular anunció que Momi se había ganado su lugar en el balcón gracias a su “pollito batatero”, asegurando así una nueva semana en la competencia.

Los nominados a la primera gala de eliminación y la revelación de Ángel de Brito

La primera gala de eliminación se llevará a cabo este domingo, luego de la final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos. Doce celebridades deberán desplegar todo su ingenio para evitar convertirse en el primer eliminado de la temporada.

Entre quienes estarán en riesgo se encuentran: Pablo Lescano, Luis Ventura, La Joaqui, Esteban Mirol, Emilia Attias, Roña Castro, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Cachete Sierra, Julia Calvo y Andy Chango. La conducción está a cargo de Wanda Nara, mientras que el jurado será nuevamente responsable de evaluar y decidir quién abandona la competencia.

El guiño de Ángel de Brito sobre el primer eliminado

En medio de la expectativa por conocer al eliminado, Ángel de Brito respondió preguntas en su programa Ángel Responde, transmitido por el stream de Bondi. Cuando le consultaron quién sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity, el conductor contestó: “Dije que no iba a spoilear, pero… es hombre”. Su breve pero contundente respuesta bastó para encender las teorías entre los fanáticos del ciclo.

Mientras tanto, quienes ya tienen asegurada su continuidad en el certamen son: Alex Pelao, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Reini, Maxi López, Momi Giardina, Sofi Martínez y Valentina Cervantes. Sin dudas, esta edición de MasterChef llegó para sorprender a todos.