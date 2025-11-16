Sin género, libre y con mente abierta, así es la educación de los nietos de Moria Casán, Dante y Helena

Moria Casán demostró que se encuentra más vigente que nunca, con un retorno a la televisión con muy buenos números y, sobre todo, muchísima repercusión en redes y en portales. Sin embargo, eso no quita que, detrás de su faceta televisiva, se encuentre una abuela que vive por y para sus nietos.

Moria Casán habló de la crianza de sus nietos

Incluso en su propio programa eso quedó demostrado con total claridad. La Diva habló del “romance” entre su nieto, Dante, y la hija de María Fernanda Callejón, dando a conocer mucha de la complicidad que mantiene tanto con él como con Helena, la más grande del dúo.

Moria Casán.

Por supuesto que no es la primera vez que Moria Casán deja en evidencia el amor que siente por Helena y Dante. Hace algunos meses, en agosto, dio una entrevista a Pronto en la que, además de hablar de su carrera, se centró en la manera en la que crecen ambos y los valores que le supo inculcar.

Mientras conversaba sobre su obra de teatro, Sin Género, Moria aprovechó para explicar por qué su nieto puede verla sin ningún problema, a pesar de los temas que toca. La Diva fue tajante y explicó que, aunque la obra trata algunas cuestiones complejas para su edad, el niño viene de una familia muy libre y muy abierta, por lo que se trata de algo natural para él.

Dante, el nieto de Moria Casán.

Seguido a eso, no tardó en enumerar la manera en la que tanto él como su hermana han sido criados. Dijo que en la casa de Sofía Gala hay gente que no tiene género, que hay chicas que son chiques y parejas de todo tipo. “Tenemos un grupo de amigos que tienen diferentes géneros”, sumó.

Según cuenta Moria es gracias a eso que Dante no es alguien estructurado y que sabe que tiene un abanico de posibilidades. Luego agregó que se trata de un niño con una sensibilidad refinada, al igual que quienes logran ampliar su mente y entender que las personas que “no se ajustan a lo hetero no son monstruos”.

Moria Casán explicó la manera en la que esa manera de criarlos los favorece

Para finalizar, Moria agrega que, gracias a esta educación “sin género” , Dante no quema etapas, sino que se ahorra meses de psicólogo y ver “la vida como es”. Una situación para la que encuentra paralelismo con la infancia de su propia hija, Sofía Gala.

Sofía Gala y su hija, Helena.

De esta manera, Moria Casán reveló cómo es la educación que tienen sus nietos y los valores que intentan transmitirle. La Diva sostiene que gracias a esta manera de ver el mundo, se ahorran meses de terapia y se construye una mente empática, abierta y capaz de aceptar a todo el mundo, sin ningún tipo de prejuicios.