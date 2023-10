Ángel de Brito es la cabeza de uno de los programas de mayor éxito en América, un formato que se transformó en un clásico debido a sus características y su composición. Él estableció una marca registrada con LAM y sus angelitas con un panel de mujeres.

A lo largo de todas sus temporadas, pasaron por esos asientos todo tipo de compañeras. Surgieron algunas salidas llamativas, como por ejemplo la de Andrea Taboada. La locutora formaba parte del elenco original y su despido causó un gran impacto.

Ángel de Brito

Siempre quedará la incógnita sobre los motivos que llevaron a Ángel a separarse de su amiga, una persona con la que incluso compartió vacaciones privadas. Su despedida final pareció emotiva, pero a las pocas semanas anunció que también se había terminado la relación de amistad.

En el contexto de la discusión sobre el cierre inesperado de "Bien de mañana", el programa de Fabián Doman en El Trece, y sobre la incertidumbre que afectó a todos los miembros del equipo, Ángel comentó: Nadie te avisa cuándo te van a echar, salvo algunas excepciones".

Las declaraciones de Ángel De Brito sobre las angelitas que dejaron el programa

En ese momento, Nazarena Vélez dio su opinión y señaló que es algo común en la industria televisiva al decir: "La televisión es un poco así". Al mismo tiempo, le preguntó a De Brito: "¿Me vas a decir cuándo me vas a rajar?".

Andrea Taboada y Ángel De Brito

Ángel De Brito aprovechó la ocasión y habló abiertamente sobre todas las colaboradoras que fueron despedidas de LAM: "Yo acá les avisé a todas, algunos no supieron escuchar, algunas no quisieron entender. Pero acá se avisó". No continuó con la explicación, pero todo indica que se refería a su examiga, Andrea Taboada.

SDM