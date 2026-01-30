Ángel De Brito tras el saludo de cumpleaños de Mario Pergolini a Susana Giménez: “Siempre se odiaron, ella lo detesta”

El saludo de cumpleaños que Mario Pergolini le dedicó a Susana Giménez volvió a encender una vieja polémica que parecía dormida. El video, difundido justo el día en que la diva celebraba un nuevo año de vida mientras descansaba en Madrid, generó ruido en el mundo del espectáculo y reavivó una enemistad histórica. Quien no esquivó el tema fue Ángel de Brito, que analizó la situación con total sinceridad.

Ángel de Brito

En diálogo con Puro Show, el conductor fue directo y explicó que el conflicto entre Mario Pergolini y Susana Giménez no es algo nuevo ni circunstancial. Lejos de tratarse de una simple diferencia de estilos o un cruce aislado, Ángel de Brito aseguró que el vínculo entre ambos siempre estuvo marcado por el rechazo y la tensión.

Un enfrentamiento que data de años

“Siempre se odiaron. Susana lo detesta, lo detesta con toda su furia porque él siempre la gastaba”, afirmó Ángel de Brito sin vueltas. Según explicó, durante la etapa de CQC, Mario Pergolini fue especialmente duro con varias figuras del espectáculo, entre ellas Susana, algo que dejó una huella imposible de borrar: “CQC era muy duro con todas las figuras y obviamente le rendía. Mario cuando vino a Bondi me lo reconoció: que le rendía darle a Tinelli, darle a Susana”, detalló.

Susana Giménez

Ángel de Brito también marcó una diferencia clara con otras figuras históricas de la televisión: “Con Mirtha siempre tuvo mejor vínculo, era más amable”, señaló, dejando en evidencia que el trato hacia Susana Giménez fue distinto. Para el periodista, el saludo de cumpleaños no fue inocente y el momento elegido tampoco ayudó a descomprimir el conflicto.

La contundente postura de Ángel De Brito

“No sé si es el día. Está espléndida, cumple años, dejémosla en paz un día. No jode a nadie, está de vacaciones en Madrid festejando su cumple. No sé si era el día”, cuestionó Ángel de Brito, poniendo el foco en el timing del mensaje. Además, consultado sobre una posible tregua entre Susana Giménez y Mario Pergolini, el conductor fue categórico: “Susana lo odia. Ya no está para nada para reconciliarse. Ya no le importa nada, dice lo que le parece cómo lo hizo siempre y más fuerte”, sentenció.

Ángel De Brito

A pesar de tomar partido, Ángel de Brito aclaró su postura con honestidad: “Yo soy team Susana, lo quiero a Mario pero Susana…”. Finalmente, el conductor defendió la presencia de las grandes figuras en la pantalla chica y cerró con una reflexión: “Para mí todos los grandes tienen que estar en la tele: Mirtha, Susana, Mario, Marcelo… todos”. Un deseo que convive con viejas heridas que, al menos en el caso de Susana y Pergolini, parecen lejos de sanar.