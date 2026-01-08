Cómo es la familia de Mario Pergolini: de su hija actriz, al hijo que sigue sus pasos y una esposa con una carrera lejos de los medios

Mario Pergolini regresó en 2025 a la televisión después de muchos años de estar alejado y dedicarse sólo a su ciclo radial en Vorterix. Junto a Agustín "Soy Rada" Aristarán y Laila Roth, el periodista cautivó la atención del público y prometió volver con una nueva temporada en eltrece. Mientras tanto, se refugia en su familia compuesta por su esposa y sus hijos, quienes mantienen un perfil bajo.

Así es la discreta familia de Mario Pergolini

Mario Pergolini tiene tres hijos, fruto de su matrimonio con Dolores Galán. Tomás y Valentina optaron por seguir los pasos del conductor y se inclinaron por una carrera ligada a la comunicación y el arte: el joven inició una plataforma virtual y ella se dedica a la actuación. El año pasado, la joven formó parte del elenco del musical Despertar de primavera, dirigido por Tomás Dente en el Teatro Ópera.

Valentina, la hija de Mario Pergolini

Aún así, los jóvenes mantienen una vida discreta y lejos de los flashes. Su hijo del medio, Matías, comenzó en los medios junto a Mario Pergolini pero con el tiempo comenzó a dedicarse también a la industria musical. Lentamente fue construyendo un nombre en el mundo de las fiestas nocturnas como DJ y productor de eventos en la escena musical urbana de Buenos Aires.

Mario Pergolini

En sus postales de redes sociales, el heredero de Mario Pergolini señala que produce fiestas como Climax Buenos Aires, un evento que reúne la mejor música reggaetón. Además, muestra que la conexión con su padre sigue latente y que la radio sigue siendo un espacio donde comparten muchas horas juntos.

Lo cierto es que lo poco que se conoce de sus hijos tiene que ver con la imagen reservada y cauta que siempre manejó Mario Pergolini pese a su exitosa carrera y presencia en televisión. De hecho, se sabe que está casado hace más de 30 años con Dolores Galán. La pareja inició su relación cuando ella tenía 18 años y él, 26. En ese entonces, el comunicador ya trabajaba en diferentes medios y comenzaba a posicionarse como uno de los conductores más importantes de la pantalla chica.

Dolores Galán, la esposa de Mario Pergolini

Dolores, en cambio, eligió un camino distinto y relacionado a la psicología, profesión que ejerce actualmente. Su casamiento fue 1990 y con el paso de los años supieron formar una familia lejos de los escándalos y de la exposición mediática constante. Actualmente, son una de las parejas más consolidadas y la que más cuida su privacidad. De esta manera, la familia de Mario Pergolini está constituida por su hija Valentina, que es actriz, su hijo Tomás, que sigue sus pasos en los medios, su otro hijo Matías, quien es DJ y productor de eventos, y su esposa Dolores Galán con una carrera lejos de los medios.

Las palabras de Mario Pergolini al describir su rol de padre y la relación con sus hijos

Mario Pergolini es un apasionado de las entrevistas pero pocas veces se lo ha visto a él como entrevistado. Hablar de su vida vida íntima y abrir su corazón no es algo habitual en él, por lo que la nota que brindó en Perros de la calle por sus 20 años en 2022 sigue siendo recordada hasta el día de hoy.

Mario Pergolini junto a sus hijos, Tomás y Matías.

Una de las consultas de Andy Kusnetzoff fue si considera que fue buen padre. A lo que el periodista respondió sin vueltas: "Mirá, uno cree que sí. Fui honesto por lo menos”. Luego, reflexionó sobre la paternidad y los vínculos con sus hijos: "Cambia mucho tener un hijo de cinco años... yo de golpe ahora con Tomás (el mayor) ya ni somos padre e hijo. No es que somos amigos, no lo somos ni lo vamos a ser nunca. No es esa relación la que estamos construyendo".